Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Чем заняться на майских выходных дома: ТОП-5 идей для самоизоляции

Рассказываем, как нескучно провести майские выходные дома в условиях карантина

Инна Петрова
Сегодня, 11:23

На майские праздники принято отдыхать с семьей и друзьями. В этом году украинцы находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, потому весенние праздники мы проводим дома. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает список идей, чем заняться дома на праздничных выходных.

1 мая 2020, или День труда, изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. С этого момента и началась история праздника.

Как провести майские выходные дома
Как провести майские выходные дома
Фото: Pinterest

Украинцы 1 мая обычно проводят в парках, устраивают пикники, встречаются с друзьями и близкими, поздравляют друг друга открытками и стихами. В условиях самоизоляции устроить пикник тоже можно. Как – рассказываем далее в материале.

Как провести майские выходные дома на карантине: 5 нескучных идей

Пикник

Если вы живете в квартире и у вас есть балкон – нет ничего лучше, чем устроить праздничный завтрак или обед на свежем воздухе. А главное – вам не нужно покидать квартиру и нарушать условия карантина. В случае, если у вас нет балкона, можно обойтись и кухней с открытым окном. Рецепт вкусной закуски к праздничному столу мы публиковали здесь.

Владельцам частного дома со своей территорией повезло больше – на улице можно устроить гриль-вечеринку и приготовить овощи на костре или закарпатский бограч в казане.

Релакс

Если на самоизоляции вы находитесь одни – воспользуйтесь этим временем и устройте себе день процедур. Ведь в этот сложный период, который мы проживаем в 2020 году, важно отдыхать и заботиться о своем здоровье. Заниматься спортом не всегда есть желание, а вот сделать маску-пилинг в домашних условиях – намного проще. Кстати, недавно мы также рассказывали, как оставаться в тонусе на карантине.

Киномарафон

Посмотреть фильм – всегда отличная идея. Тем более, что в нашем разделе "Кино дома" можно найти множество подборок с кино и сериалами на любой вкус. Рекомендуем заглянуть в список 5 украинских мелодраматических сериалов на майские праздники.

Уборка

Учеными доказано, что уборка и мелкая работа по дому улучшает настроение. Если хандра все никак не уходит, протрите пыль, сделайте перестановку в комнате или пересмотрите свой гардероб. Что касается одежды, обязательно следите за вещами, в которых вы выходите из дома во время карантина. Читайте на нашем сайте, как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии.

Выпечка

Выходной, а тем более праздник, отличный повод взяться за выпечку. Это может быть творожный пирог с безе или же домашняя пицца. Отличными помощниками в этом непростом деле станут дети, которым это занятие также принесет удовольствие. Разнообразные рецепты самой вкусной выпечки можно найти здесь.

Смотрите сюжет о майских праздниках во время карантина в Украине:

Напомним, что ранее ведущие телеканала "Украина" рассказали, чем развлечь детей на карантине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Красивые поздравления с майскими праздниками в открытках Бомбы, метлы, шашлыки и шампанское: что нужно знать о празднике 1 мая Эффектные картинки и поздравления с 1 Мая: проза, стихи, смс, открытки
карантин майские выходные 1 мая
Реклама

Новости партнеров

Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Пышные оладьи на кефире без яиц. Рецепт с пошаговым фото
Пышные оладьи на кефире без яиц. Рецепт с пошаговым фото
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Как быть красивой и привлекательной: 6 простых секретов
Вы выращиваете орхидеи? Узнайте, как ухаживать за ними
Вы выращиваете орхидеи? Узнайте, как ухаживать за ними

Популярные статьи

Сегодня, 06:15Food

Рецепт приготовления бограча на костре

Сегодня, 04:10Events

Яркие открытки с 1 Мая: поздравления, стихи, проза и картинки

Вчера, 23:34Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 19:13Афиша

Популярная певица Ирина Билык станет гостьей спецформата новостей "Сегодня"

Вчера, 18:52Fun

Поздравления с майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Вчера, 17:25Food

Как вкусно приготовить овощи на костре

Вчера, 08:02Афиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-7 хитов эпатажного артиста

29 апреляFun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

29 апреляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

29 апреляFood

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

29 апреляFun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

28 апреляFun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

28 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

28 апреляFood

Как приготовить сочный шашлык из свинины

28 апреляFood

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

28 апреляШоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Новости партнеров

Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Старість не в радість: знаменитості, які не зберегли красоту
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір
Дочка Успенської розповіла брудну правду про свою матір