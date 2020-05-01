Чем заняться на майских выходных дома: ТОП-5 идей для самоизоляции

Рассказываем, как нескучно провести майские выходные дома в условиях карантина

На майские праздники принято отдыхать с семьей и друзьями. В этом году украинцы находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, потому весенние праздники мы проводим дома. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает список идей, чем заняться дома на праздничных выходных.

1 мая 2020, или День труда, изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. С этого момента и началась история праздника.

Как провести майские выходные дома Фото: Pinterest

Украинцы 1 мая обычно проводят в парках, устраивают пикники, встречаются с друзьями и близкими, поздравляют друг друга открытками и стихами. В условиях самоизоляции устроить пикник тоже можно. Как – рассказываем далее в материале.

Как провести майские выходные дома на карантине: 5 нескучных идей

Пикник

Если вы живете в квартире и у вас есть балкон – нет ничего лучше, чем устроить праздничный завтрак или обед на свежем воздухе. А главное – вам не нужно покидать квартиру и нарушать условия карантина. В случае, если у вас нет балкона, можно обойтись и кухней с открытым окном. Рецепт вкусной закуски к праздничному столу мы публиковали здесь.

Владельцам частного дома со своей территорией повезло больше – на улице можно устроить гриль-вечеринку и приготовить овощи на костре или закарпатский бограч в казане.

Релакс

Если на самоизоляции вы находитесь одни – воспользуйтесь этим временем и устройте себе день процедур. Ведь в этот сложный период, который мы проживаем в 2020 году, важно отдыхать и заботиться о своем здоровье. Заниматься спортом не всегда есть желание, а вот сделать маску-пилинг в домашних условиях – намного проще. Кстати, недавно мы также рассказывали, как оставаться в тонусе на карантине.

Киномарафон

Посмотреть фильм – всегда отличная идея. Тем более, что в нашем разделе "Кино дома" можно найти множество подборок с кино и сериалами на любой вкус. Рекомендуем заглянуть в список 5 украинских мелодраматических сериалов на майские праздники.

Уборка

Учеными доказано, что уборка и мелкая работа по дому улучшает настроение. Если хандра все никак не уходит, протрите пыль, сделайте перестановку в комнате или пересмотрите свой гардероб. Что касается одежды, обязательно следите за вещами, в которых вы выходите из дома во время карантина. Читайте на нашем сайте, как правильно дезинфицировать одежду во время пандемии.

Выпечка

Выходной, а тем более праздник, отличный повод взяться за выпечку. Это может быть творожный пирог с безе или же домашняя пицца. Отличными помощниками в этом непростом деле станут дети, которым это занятие также принесет удовольствие. Разнообразные рецепты самой вкусной выпечки можно найти здесь.

Смотрите сюжет о майских праздниках во время карантина в Украине:

Напомним, что ранее ведущие телеканала "Украина" рассказали, чем развлечь детей на карантине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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