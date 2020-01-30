"Черкассы": появился трейлер военной драмы об аннексии Крыма

Это история о минном тральщике, который во время аннексии Крыма не спустил украинский флаг

Кадр из фильма "Черкассы" Фото: facebook.com/CherkasyU311

В Сети появился официальный трейлер одного из самых ожидаемых украинских фильмов 2020 года – военной экшн-драмы "Черкассы". Картина выходит в широкий прокат уже 27 февраля. Отметим, что фильм был представлен на ОМКФ 2019.

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"Черкассы" – это украинский полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко. Картина основана на реальных событиях весны 2014 года. По сюжету, одноименный минный тральщик, был заблокирован российскими войсками в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма, три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из девяти украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш консультировал съемочную команду во время работы над фильмом. В актерский каст вошли моряки, которые под руководством Федаша держали оборону на корабле в 2014 году.

"Черкассы" – это первый полнометражный фильм об украинских военно-морские силы в истории национального кинематографа. Он создавался в тесном сотрудничестве и благодаря содействию Военно-Морских Сил и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее в Сети был представлен первый трейлер военной драмы "Черкассы".

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