"Черная пантера" бьет рекорды в прокате и нацелена на "Оскар-2019"

Фильм собрал один миллиард в прокате только за четыре недели

Супергеройский боевик "Черная пантера" после четырех недель проката собрал уже один миллиард долларов. Как сообщает студия Disney, фильм стал третьим в их списке самых масштабных супергеройских картин. Первые два места занимают "Темный рыцарь" (2008) с бокс-офисом в 1 004 558 444 долларов и "Мстители" (2012), собравшие в прокате 1 518 812 988 долларов.

Отметим, что кинокартина успела стать лучшей премьерой февраля и побить трехдневный рекорд сборов ( 202 миллиона). Кроме того, инсайдеры говорят, что Disney собирается продвигать "Черную пантеру" на "Оскар" 2019. При чем не только на технические номинации, но и на ключевые.

Напомним, стал известен примерный хронометраж фильма "Мстители 3: Война бесконечности". Как утверждает издание Comic Book со ссылкой на компанию SM Cinema, зрителям предстоит провести в залах два часа тридцать минут. Третья часть "Мстителей" станет самым продолжительным проектом, входящим в киновселенную Marvel.

В Голливуде многие сценарии известных боевиков проверялись спецслужбами: