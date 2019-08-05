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"Чернобыль" признан лучшим мини-сериалом в США

Сериал стал триумфатором премии Ассоциации телекритиков США

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Ликвидатор ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала "Чернобыль"
Ликвидатор ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

Популярный сериал "Чернобыль" от HBO, в котором использовали видео украинского режиссера, уже получил первые награды. Так, сериал "Чернобыль" и черная комедия "Дрянь" стали триумфаторами 35-й премии Ассоциации телекритиков США. Список победителей во всех 12 номинациях опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Смотрите видео о том, как сериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

Проект британской актрисы и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж единственный удостоился сразу нескольких наград, получив три статуэтки и не проиграв таким образом ни одной номинации. Второй сезон "Дряни" признали "Лучшей программой года", "Лучшей комедией", а Уоллер-Бридж, которая написала сценарий и исполнила главную роль, отметили за "Лучшую актерскую работу в комедии".

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Полный список победителей выглядит так:

  • Лучшая актерская работа в драме – Мишель Уильямс, "Фосси/Вердон" (FX)
  • Лучшая актерская работа в комедии – Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь" (Amazon)
  • Лучшая новостная или информационная программа – "Покидая Неверленд" (HBO)
  • Лучшее реалити – Queer Eye (Netflix)
  • Лучшая детская программа – "Артур" (PBS Kids)
  • Лучшая программа скетчей или шоу в жанре варьете – "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)
  • Лучшая новая программа – "Жизни матрешки" (Netflix)
  • Лучший телефильм или мини-сериал – "Чернобыль" (HBO)
  • Лучшая драма – "Лучше звоните Солу" (АМС)
  • Лучшая комедия – "Дрянь" (Amazon)
  • Программа года – "Дрянь" (Amazon)
  • Премия за достижения в карьере – Дэвид Милч, сценарист и телепродюсер, создатель таких телесериалов как "Полиция Нью-Йорка", "Дэдвуд", "Удача", неоднократный лауреат премии "Эмми"
  • Премия за наследие – "Дэдвуд" (HBO)

Напомним, сериал "Чернобыль" получил большое количество номинаций на престижную премию "Эмми" целых 19 ступенек.

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Источник: Сегодня
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