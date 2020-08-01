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"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA TV

Сегодня, 13:27

Всего у драмы HBO девять наград, в том числе за режиссуру и музыку

Сериал "Чернобыль" от НВО, который в 2019 году был признан лучшим мини-сериалом в США, получил премию Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал. Всего картина собрала 9 наград престижного конкурса.

Об очередной победе одного из самых популярных мини-сериалов последних лет сообщается в Twitter-аккаунте BAFTA.

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония оглашения обладателей главной британской телевизионной премии BAFTA прошла в режиме онлайн. Всего "Чернобыль" был номинирован 14 раз и собрал девять наград.

В частности, британский актер Джаред Харрис, сыгравший роль академика Валерия Легасова, стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль".

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"Бронзовые маски" вручили также режиссеру сериала Йохану Ренку, исландский композитор Хильда Гуднадоттир получил награду за саундтрек, отметило жюри и художницу по костюмам, британку Одиль Дикс-Миро.

Кроме того, "Чернобыль" признан лучшим за операторскую работу и свет, декорации, звук и монтаж.

Ранее сообщалось, что в сериале "Чернобыль" использовали видео украинского режиссера без разрешения.

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