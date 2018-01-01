Чернобыльскую катастрофу покажут на HBO

Съемки уже идут в Литве, а создатели обещают колоссальный успех

HBO снимает сериал о Чернобыле. Фото: Bestserial.it

Компания HBO совместно с британским телевидением Sky начали съемки нового мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС. Съемки проходят в Литве, а роль самого Чернобыля досталась вильнюсскому району Фабиенишкес.

Съемочная группа приступила к работе еще 30 марта, о чем сообщил режиссер сериала Юхан Ренк, известный клипмейкер, работавший с Мадонной, Бейонсе, Робби Уильямсом, Дэвидом Боуи и другими звездами. Кроме того, Ренк отметился участием в сериалах "Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы" и "Викинги", для которых снял несколько серий.

Он также открыл тайну, кто сыграет в сериале: Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгорд, Джаред Харрис и множеством еще не объявленных, но серьезных актеров. Информации о будущем сериале на данный момент не очень много. Сюжет будет крутиться вокруг советского ученого Валерия Легасова, который ведет собственной расследование инцидента на Чернобыльской АЭС. Сериал уложится в пять серий.

Напомним, 26 апреля прошла годовщина аварии на ЧАЭС. В зоне отчуждения время остановилось и сейчас там 1986 год. Но режиссеры не только воспроизводят события прошлого, но и видят картинку будущего.