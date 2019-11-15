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"Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном получил дату релиза

Главную роль – злодея, сыграл Дуэйн Джонсон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
"Черный Адам"
"Черный Адам"
Фото: YouTube

Студия Warner наконец-то обнародовала дату выхода экранизации комикса DC "Черный Адам" с Дуэйном Джонсоном в главной роли, который недавно женился.

Сообщается, что фильм выйдет на экраны 22 декабря 2021 года. Об этом первым сообщил сам Джонсон на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

Отметим, что Черный Адам в комиксах DC — это суперзлодей или антигерой, получивший суперсилу от того же древнего волшебника, который наградил сверхспособностями подростка, превратившегося в супергероя Шазама. Произнося волшебное слово ("Шазам!"), Черный Адам получает сверхсилы древних египетских богов: стойкость Шу, стремительность Гора, силу Амона, мудрость Джехути, мощь Атона, храбрость Мехена.

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Изначально планировалось, что Черный Адам появится в фильме "Шазам!", но затем ему решили посвятить отдельный сольник. Отметим, что на 16 декабря 2021 года намечен выход "Аватара 2", так что "Черному Адаму" придется биться за зрительское внимание с конкурентом-тяжеловесом.

Напомним, ранее студия Warner Bros. Pictures опубликовала дебютный трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", который входит в киновселенную DC.

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фильм Дуэйн Джонсон Черный Адам
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