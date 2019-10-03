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Четвертая "Матрица" удивит зрителей: в фильме появится юная версия Нео

Для фильма ищут актера на роль молодого Нео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
"Матрица"
"Матрица"
Фото: YouTube

Голливудский актер Киану Ривз уже ознакомился со сценарием четвертой части "Матрицы", и он ему понравился. Но картина принесет готовит намного больше сюрпризов, чем игра Киану. Оказывается, студия Warner ищет актера, который сыграл бы юного Нео в предстоящей четвертой части, пишет Comic Book.

Кстати, ранее сообщалось, что хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан:

Это не значит, что четвертый фильм будет приквелом, посвященным детству или отрочеству главного героя, так как уже известно, что в роли Нео вернется Киану Ривз. Но каким именно образом в сюжет впишется появление юного Нео и насколько существенной будет партия молодого актера, пока неизвестно.

Сюжет новой картины, написанной Ланой Вачовски, которая также займет режиссерское кресло, держится в строжайшем секрете.

Известно, что вместе с Киану Ривзом к роли Тринити вернется Кэрри-Энн Мосс. На счет возвращения Лоуренса Фишберна пока официальной информации не было.

Напомним, съемки должны начаться в первой половине следующего года. Даты релиза пока нет.

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