Четыре захватывающих фильма с оскароносным Аль Пачино – смотрите на OLL.TV

Захватывающие киноленты со звездой "Крестного отца"

Американский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и продюсер, обладатель самых престижных кинопремий, включая "Оскар", вот уже на протяжении пяти десятилетий радует своих поклонников восхитительной игрой. Аль Пачино – мастер перевоплощений, а созданные им образы на экране надолго остаются в памяти зрителя.Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку остросюжетных и увлекательных фильмов с участием Аль Пачино.

Ранее мы поделились 5 великолепными фильмами культовых немецких режиссеров Вима Вендерса и Тома Тыквера. Не пропустите также 5 приключенческих фильмов, которые поднимут ваш боевой дух.

Унижение

Кадр из фильма "Унижение" Фото: Скриншот из видео

Фильм – экранизация оскароносного режиссёра Барри Левенсона с великолепным Аль Пачино в главной роли. Стареющий актёр Саймон Экслер переживает закат своей карьеры и находится в глубоком духовном и творческом кризисе. Суицидальный приступ случается с ним прямо во время спектакля, и он решает завершить актёрскую карьеру. Саймон считает, что уже утратил свой талант и не может убедительно играть, как раньше. К тому же, ему трудно различать, когда он играет, а когда живёт в реальности. В результате тяжёлой депрессии Саймон попадает в психиатрическую клинику, а спустя месяц ему придётся научиться жить обычной пенсионерской жизнью. Но судьба приготовила для него сюрприз. Однажды в доме Саймона появляется молодая женщина по имени Пигин, которая в детстве была влюблена в него. Кем она станет для Саймона? Возможностью стать востребованным, вдохнув в неё женственность? Отношения стареющего актёра и девушки значительно моложе его постепенно возвращают к нему вкус к жизни и вдохновение.

Второй шанс

Кадр из фильма "Второй шанс" Фото: Скриншот из видео

Много лет прошло с тех пор, как Дэнни Коллинз собирал миллионные залы поклонников. Уже много лет, как он ничего не пишет, живёт за счёт дивидендов написанного им в молодости. Но однажды весточка из прошлого пробудила в нём желание перестать жить по инерции и плыть по течению. Менеджер Дэнни, Фрэнк Грубман, приносит ему письмо, в котором сам Джон Леннон выражает восхищение творчеством Дэнни и желает ему дальнейших успехов. Коллинз осознаёт, что в какой-то момент времени он обленился, стал жить по инерции и плыть по течению. Большой эмоциональный подъём, и осознание упущенного времени приводят Дэнни не только к возобновлению творческой деятельности, но и к желанию навести порядок в отношениях.

Опасный квартал

Кадр из фильма "Опасный квартал" Фото: Скриншот из видео

Полицейского Джонатана Уайта переводят на работу в другой полицейский участок, под юрисдикцией которого находится социальный район Куинсборо, в котором вырос Джонатан. Джонатана с этим районо связывают трагичные воспоминания. Когда он был подростком, он убил человека, но скрыл это от полиции. Тайна случившегося осталась между ним и его друзьями. Теперь он сам полицейский и события, произошедшие пятнадцать лет назад, о которых Джонатан хотел бы забыть, вновь нахлынули на него.

Рекрут

Кадр из фильма "Рекрут" Фото: Скриншот из видео

Джеймс Клейтон заканчивает обучение в институте как специалист по программированию и даже не мечтает о карьере шпиона. Его отец долгое время был агентом ЦРУ и исчез в 1990 году при загадочных обстоятельствах. Исчезновение отца заставляет Клейтона завербоваться в ЦРУ. Он попадает в тренировочный лагерь, где его и других курсантов обучают многим необходимым в дальнейшей работе шпионским навыкам. Там он оказывается под пристальным вниманием Уолтера Берка. Обстановка накаляется, когда становится ясно, что в их отделе завёлся "крот", цель которого украсть секретную программу по заморозке данных. Клейтону поручают найти предателя.

Если вы ищете отличный детектив, не пропустите эти 5 фильмов, которые держат в неизвестности до самого конца.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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