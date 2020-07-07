Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Четыре захватывающих фильма с оскароносным Аль Пачино – смотрите на OLL.TV

Сегодня, 18:32

Захватывающие киноленты со звездой "Крестного отца"

Американский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и продюсер, обладатель самых престижных кинопремий, включая "Оскар", вот уже на протяжении пяти десятилетий радует своих поклонников восхитительной игрой. Аль Пачино – мастер перевоплощений, а созданные им образы на экране надолго остаются в памяти зрителя.Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку остросюжетных и увлекательных фильмов с участием Аль Пачино.

Ранее мы поделились 5 великолепными фильмами культовых немецких режиссеров Вима Вендерса и Тома Тыквера. Не пропустите также 5 приключенческих фильмов, которые поднимут ваш боевой дух.

Унижение

Кадр из фильма "Унижение"
Кадр из фильма "Унижение"
Фото: Скриншот из видео

Фильм – экранизация оскароносного режиссёра Барри Левенсона с великолепным Аль Пачино в главной роли. Стареющий актёр Саймон Экслер переживает закат своей карьеры и находится в глубоком духовном и творческом кризисе. Суицидальный приступ случается с ним прямо во время спектакля, и он решает завершить актёрскую карьеру. Саймон считает, что уже утратил свой талант и не может убедительно играть, как раньше. К тому же, ему трудно различать, когда он играет, а когда живёт в реальности. В результате тяжёлой депрессии Саймон попадает в психиатрическую клинику, а спустя месяц ему придётся научиться жить обычной пенсионерской жизнью. Но судьба приготовила для него сюрприз. Однажды в доме Саймона появляется молодая женщина по имени Пигин, которая в детстве была влюблена в него. Кем она станет для Саймона? Возможностью стать востребованным, вдохнув в неё женственность? Отношения стареющего актёра и девушки значительно моложе его постепенно возвращают к нему вкус к жизни и вдохновение.

смотрите на olltv
Смотреть

Второй шанс

Кадр из фильма "Второй шанс"
Кадр из фильма "Второй шанс"
Фото: Скриншот из видео

Много лет прошло с тех пор, как Дэнни Коллинз собирал миллионные залы поклонников. Уже много лет, как он ничего не пишет, живёт за счёт дивидендов написанного им в молодости. Но однажды весточка из прошлого пробудила в нём желание перестать жить по инерции и плыть по течению. Менеджер Дэнни, Фрэнк Грубман, приносит ему письмо, в котором сам Джон Леннон выражает восхищение творчеством Дэнни и желает ему дальнейших успехов. Коллинз осознаёт, что в какой-то момент времени он обленился, стал жить по инерции и плыть по течению. Большой эмоциональный подъём, и осознание упущенного времени приводят Дэнни не только к возобновлению творческой деятельности, но и к желанию навести порядок в отношениях.

Опасный квартал

Кадр из фильма "Опасный квартал"
Кадр из фильма "Опасный квартал"
Фото: Скриншот из видео

Полицейского Джонатана Уайта переводят на работу в другой полицейский участок, под юрисдикцией которого находится социальный район Куинсборо, в котором вырос Джонатан. Джонатана с этим районо связывают трагичные воспоминания. Когда он был подростком, он убил человека, но скрыл это от полиции. Тайна случившегося осталась между ним и его друзьями. Теперь он сам полицейский и события, произошедшие пятнадцать лет назад, о которых Джонатан хотел бы забыть, вновь нахлынули на него.

Рекрут

Кадр из фильма "Рекрут"
Кадр из фильма "Рекрут"
Фото: Скриншот из видео

Джеймс Клейтон заканчивает обучение в институте как специалист по программированию и даже не мечтает о карьере шпиона. Его отец долгое время был агентом ЦРУ и исчез в 1990 году при загадочных обстоятельствах. Исчезновение отца заставляет Клейтона завербоваться в ЦРУ. Он попадает в тренировочный лагерь, где его и других курсантов обучают многим необходимым в дальнейшей работе шпионским навыкам. Там он оказывается под пристальным вниманием Уолтера Берка. Обстановка накаляется, когда становится ясно, что в их отделе завёлся "крот", цель которого украсть секретную программу по заморозке данных. Клейтону поручают найти предателя.

смотрите на olltv
Смотреть

Если вы ищете отличный детектив, не пропустите эти 5 фильмов, которые держат в неизвестности до самого конца.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
5 утонченных фильмов для любителей европейского кинематографа - кино на OLL.TV Сильвестру Сталлоне - 74! Самые крутые фильмы с участием актера 5 романтических комедий, после просмотра которых захочется влюбиться - кино на OLL.TV
кино oll.tv Аль Пачино что посмотреть вечером кино на карантине
Реклама

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Умер Виктор Проскурин - биография и личная жизнь актера
Умер Виктор Проскурин - биография и личная жизнь актера
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

Новости партнеров

Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Каким был Ф. Меркьюри до всемирной популярности — уникальные фото
Каким был Ф. Меркьюри до всемирной популярности — уникальные фото
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Асмус изменяла Гарику за границей: Лена Миро набросилась на пару
Асмус изменяла Гарику за границей: Лена Миро набросилась на пару
Итальянский пирог 12 ложек, рецепт
Итальянский пирог 12 ложек, рецепт
Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото
Дети-актеры, которые выросли и сильно похорошели. Фото
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Вчені встановили причини відсутності симптомів у інфікованих КВI
Подарок от Линдеманна? Лобода показала неожиданный сюрприз
Подарок от Линдеманна? Лобода показала неожиданный сюрприз

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять