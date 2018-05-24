"Чилдрен Кинофест-2018": будет назван лучший украинский фильм, созданный детьми

Любой желающий сможет посмотреть фильмы и даже стать жюри

Чилдрен Кинофест. Фото: childrenkinofest.com

С 25 мая по 3 июня более чем в 20 городах Украины пройдут показы пятого юбилейного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест".

В конкурсную программу вошли семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Специальным событием этого года станет показ к 30-летию премьеры анимационного фильма "Остров сокровищ" режиссера Давида Черкасского.

Традиционно зрители выступают в роли жюри фестиваля и голосуют за фильмы, которые понравились им больше всего. Победитель международного конкурса будет выбран путем подсчета зрительских голосов и объявлен на церемонии закрытия в фестивальном центре, кинотеатре "Киевская Русь" 3 июня.

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Откроет фестиваль документальный фильм о дикой природе – "Земля: Один потрясающий день". Фильм зовет зрителей в путешествие нашей планетой в компании различных животных, и показывает один день из их жизни. Специально для "Чилдрен Кинофеста" его озвучил Александр "Фоззи" Сидоренко из группы ТНМК.

Также в рамках "Чилдрен Кинофеста" зрителей ждет показ работ-финалистов второго конкурса короткометражных фильмов, снятых украинскими детьми в возрасте от 7 до 14 лет. Закроет фестиваль фильм-обладатель Гран-при "Чилдрен Кинофеста – 2017" – британское фэнтези "Молли Мун и волшебный учебник гипноза".

Зарегистрироваться может любой желающий – для этого нужно выбрать город и фильмы для просмотра, а также заполнить электронную форму на сайте "Чилдрен Кинофест".

Напомним, 20 апреля, состоялась церемония вручения наград второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа", где были названы все победители.

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