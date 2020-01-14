"Чрезмерно богат и скуден": появились первые отзывы критиков о сериале "Новый Папа"

Главные роли исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович

Кадр из сериала "Молодой Папа" Фото: YouTube

В сети появились первые серии одной из самых ожидаемых экранизаций 2020 года – сериала "Новый Папа" режиссера Паоло Соррентино. Проект стал продолжением сериала "Молодой Папа".

Звезда сериала "Молодой Папа" Джуд Лоу женится:

Роль 47-летнего кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Пап Римских, сыграл актер Джуд Лоу. После того, как его герой оказывается в коме, Ватикан начинает поиски приемника для папы. Им становится герой Джона Малковича Джон Брэннокс.

Кадр из сериала "Молодой Папа" Фото: YouTube

Критики уже посмотрели продолжение хита "Молодой Папа" и вынесли вердикт. Мнения разделились. Одним понравилось шоу за его интриги, волнующий характер и дерзость, но другим показалось, что проект заблудился в переизбытке тем и просто стоит на месте.

На Rotten Tomatoes у "Нового Папы" 75% рейтинга, что в целом неплохо, а вот на Metacritic результат скромнее – 63 балла из 100.

Критику IndieWire понравился: "Новый Папа" может многое рассказать о роли церкви в современном мире, ее значении для общественно-политических событий и о том, чего ждать от ее руководителей. И говорит об этом остро".

Постер к сериалу "Новый Папа" Фото: Twitter

А вот рецензент Rolling Stone не очень доволен: "Его сногсшибательность не может скрыть общего чувства пустоты. "Новый Папа" каким-то образом одновременно чрезмерно богат и скуден".

Вот что говорят в New York Magazine/ Vulture: "Новый Папа" был бы намного более приятным, если бы он шел пять или шесть эпизодов, необходимых для эффективного рассказа истории. Вместо этого мы получаем девять, три из которых вода".

Slant Magazine тоже высказался: "Несмотря на грязный, гниющий материал, который исследует сериал, в итоге появляется совершенная красота".

Напомним, в новом проекте под названием "Новый Папа" снялись американский певец Мэрилин Мэнсон и голливудская актриса Шерон Стоун.

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