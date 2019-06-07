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Что читать этим летом: подборка лучших книг

"Сегодня" нашли летние книги различных жанров

Елена Кузьмич
Сегодня, 10:58
Что читать летом 2019
Что читать летом 2019
Фото: Сегодня

Лето — это прекрасное время для отдыха, и время для книжных новинок, ведь когда еще можно иметь так много возможностей для наслаждения любовными романами, легкими рассказами и увлекательными повестями. Именно поэтому "Сегодня" предлагают свежий обзор летних книг 2019 года, которые непременно надо прочитать.

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что почитать из новинок
что почитать из новинок
Фото: Сегодня

"Крымский инжир"

Летом мы больше любим время отпуска. Для большинства из нас это время ассоциируется с морем, солнцем, сладкими южными фруктами. В этом периоде — все особенное.

Эта книга под фиолетовой обложкой с соблазнительным инжиром таит в себе произведения украинской и крымско-татарского народов. В ней каждый может найти для себя что-то близкое для души — поэзию и прозу, переводы на украинском и крымско-татарском. Общая тема, которая их объединяет, — это Крым. Поэтому откройте для себя летом 2019 произведения, на создание которых авторов вдохновил этот южный край. "Крымский инжир" вызревал долго, однако будет способствовать сближению двух народов. Обязательно читайте эту книгу, купив на рынке или в супермаркете сладкие плоды инжира, чтобы почувствовать вкус полуострова.

что почитать интересного
что почитать интересного
Фото: Сегодня

Владимир Лыс, "Узники зеленой дачи"

Очередная книга от известного украинского писателя Владимира Лыса, автора легендарного "Столетия Якова" – это роман-рефлексия на недавнее советское прошлое и рассказ о том, что за все придется платить. До сих пор в украинских лесах есть особые дачи для чиновников, которые скрыты от человеческого глаза. Именно в одной из таких дач и разворачивается история на страницах этой книги.

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Молодой экономист Юрко попадает в провинциальный городок, хотя его и предупреждают об опасности. Однако расплата приходит значительно позже, спустя годы, и вот уже главный герой становится узником одной из таких дач, "Зеленой дачи". Поэтому советуем взять этот роман с собой в отпуск, и эта увлекательная летняя книга станет украшением вашего отдыха.

что почитать на отдыхе женщине
что почитать на отдыхе женщине
Фото: Сегодня

Грэм Симпсон, "Два шага навстречу"

"Алхимик" Пауло Коэльо, который был издан три десятилетия назад, до сих пор привлекает нас путешествием святого Иакова и теми приключениями, которые он испытал на своем пути. Ежегодно тысячи паломников отправляются его дорогой, дорогой святого Иакова, чтобы найти себя, свои мечты, новые ощущения и даже любовь. Эта дорога меняет людей, и так она изменит главную героиню романа Грэм Симпсон "Два шага навстречу" по имени Зои. После смерти своего мужа она попадает на дорогу святого Иакова. По этой же дороге отправляется Мартин. Именно на дороге они и встретятся, но пойдут по ней совершенно различными путями, для того, чтобы снова вернуть себе забытое умение – любить. Это увлекательный любовный роман способен прекрасно украсит ваше лето, особенно, если вы любите легкую прозу.

Напомним, что ранее мы писали о том, как заставить себя читать

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Источник: Сегодня
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