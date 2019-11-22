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Что мы услышали в кино: ТОП-10 лучших саундтреков десятилетия

Лидером оказалась песня Shallow в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Леди Гага и Брэдли Купер в фильме "Звезда родилась"
Леди Гага и Брэдли Купер в фильме "Звезда родилась"
Фото: YouTube

Наконец-то стартовал сезон горячих рейтингов, мотивирующих списков и любимых подборок. Близится зима и Новый год! Например, авторитетное издание Entertainment Weekly уже опубликовало список лучших саундтреков десятилетия. Информация появилась на официальном сайте издания.

Узнайте также, почему исполнительница, которая попала в рейтинг, отменила концерт из-за проблем со здоровьем:

ТОП-10 лучших саундтреков десятилетия возглавила песня из фильма "Звезда родилась" – Shallow. Трек в фильме исполнили главные актеры ленты – певица Леди Гага и Брэдли Купер. Песня также получила "Оскар" в номинации "Лучший саундтрек года".

Вторую строчку занял трек из мультфильма "Холодное сердце" Let It Go. Его автором стали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а исполнила американская певица Идина Мензел.

Тройку лидеров замкнула песня Never Enough из фильма "Величайший шоумен" в исполнении Лорен Оллред.

Полный список выглядит так:

  1. Shallow из фильма "Звезда родилась"
  2. Let It Go из мультфильма "Холодное сердце"
  3. Never Enough из фильма "Величайший шоумен"
  4. Happy Фарелла Уильямса из мультфильма "Гадкий я 2";
  5. Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из "ЛЕГО Фильма";
  6. See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из "Форсажа 7";
  7. Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из "Коко";
  8. Young and Beautiful Ланы Дель Рей из "Великого Гэтсби";
  9. Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из "Идеального голоса";
  10. Private Property артистов Noni и Kid Culprit из фильма "За кулисами".

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Напомним, ранее журнал Pitchfork составил рейтинг лучших саундтреков к фильмам в истории. Лидировала в перечне музыка к фильму "Суперфлай", записанная соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.

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