Что нужно увидеть "в гостях у королей", в Кракове и его окрестностях

Туристический гид по культурной столице Польши

Фото автора статьи.

Польша — страна, близкая украинцам не только территориально, но и по духу. И именно ее многие наши соотечественники все активней открывают для себя. Кто-то едет сюда учиться, кто-то работать, а кто-то и просто на экскурсии. Ведь посмотреть здесь действительно есть что. Так повелось, что Польша для многих начинается с города королей — Кракова, который сегодня является административным центром воеводства Малопольша. Когда-то, на протяжении семи веков, он был столицей Польши и по сей день считается культурной столицей страны. Краков красив в любое время года, но рождественский город хорош особенно. Вместе с гидом Еленой Бондаренко и представителем Польской туристической организации Юлией Косинской мы прогулялись по Кракову и побывали в его окрестностях: на бальнеологическом курорте Крыница-Здруй и в городке Величка.

Читайте также В Польше посчитали количество виз, выданных в 2018 году украинцам

Крыница-Здруй: живая вода, лыжи и музеи

В двух часах езды от Кракова (автобусом можно доехать за 20 злотых, 140 грн) расположен курортный городок Крыница-Здруй, который считается одной из лучших здравниц в стране. Здесь 25 источников минеральной воды, которые были открыты еще в 1808 году.

Зимой это еще и известный горнолыжный курорт, на котором работает 12 трасс. Здесь разрешено катание в темное время суток — с 18:00 до 22:00. Ски-пасс обойдется в 85 злотых (595 грн) в день, а аренда полного снаряжения — в 50—60 злотых (350—420 грн). Найти жилье в Крынице можно за 90—140 злотых на человека (630—980 грн) в сутки.

Есть в Крынице и интересные музеи. Например, дом художника-примитивиста Никифора Дровняка (по вторникам, средам и пятницам вход бесплатный) и музей игрушек, один из самых крупных в Польше. Одних только кукол здесь собрано более 3000! Билет для взрослых — 14 злотых (98 грн), для детей детей до 4-х лет — бесплатный, старше — 12 злотых (84 грн).

Музей. Дом польского художника-примитивиста Дровняка

Величка: "шестиэтажные" соляные шахты

Гвоздем программы путешествия по окрестностям Кракова станет посещение соляных шахт в городке Величка. Именно отсюда поставляли соль в большинство европейских стран, а сам Величка был одним из самых богатых административных центров Польши.

Шахты занимают более 280 км и расположены на шести уровнях под землей. Добыча соли, которой занимались здесь более 700 лет, закрыта в 1996 году, и сейчас это — огромный подземный экскурсионный комплекс. Кстати, это единственный подземный музей в мире, в котором предусмотрен спуск для людей с ограниченными возможностями — на колясках.

Обычный туристический маршрут составляет всего 3—4 км. Большинство увиденных экспонатов выполнены из соли: статуи, люстры и даже иконы в подземном храме. Кстати, здесь проходят настоящие церковные службы, а также в шахтах периодически устраивают концерты классической музыки. Есть залы для проведения банкетов, свадеб и юбилеев, музей, посвященный истории добычи соли, и сувенирные лавки, в которых за 8—12 злотых (56—105 грн) можно купить соляной сувенир.

Спуск на глубину 135 метров под землю и 3 часа экскурсии обойдутся в 90 злотых (630 грн) с человека. Если с группой, скидка составит 10%.

На пути из Крыницы-Здруй до Велички можно заглянуть в частное поместье Двор Сераков. Здесь стоит заказать дегустацию знаменитой польской водки — 120—150 злотых на человека (840—1050 грн).

Сценка. Соляные статуи — герои легенд

Сердце Рождества: площадь рынок

Рождественский Краков манит нарядными витринами магазинов, уютными окнами ресторанов и, конечно, Площадью Рынок, на которой кипит ярмарочная жизнь. Несмотря на то что Рождество в Польше отмечают 25 декабря, праздничная ярмарка будет работать до 9 января. Краковская Площадь Рынок — самая большая в Европе. Каждый час здесь играет на трубе (хейнале) хейналист с башни Мариацкого собора. Гимн обрывается посредине: по легенде, его прервала стрела татарина, попавшая прямо в горло трубачу.



Зимой площадь заставлена бочками, из которых наливают гжанец. Так здесь называют глинтвейн (10 злотых, или 70 грн). Еще один вкусный специалитет — пончики. Покрытые сахарной глазурью, они очень вкусны с вареньем из розовых лепестков. Один пончик стоит 6 злотых (42 грн). А на сочельник принято делиться облатками — пресными вафлями: отламывают кусочек у того, кому говорят желание, потом он в ответ желает вам и у вас отламывает кусочек вафли. Вот такой ритуал.

Гжанец. Напиток согревает и создает праздничное настроение

Старый новый добрый Краков

Город польских королей Краков можно изучать и открывать всю жизнь. Но чтобы познакомиться с его основными достопримечательностями, достаточно и уикенда. Организовать недорогую поездку не составит труда. Можно купить билеты на автобус (600 грн, правда, время в пути 18 часов), на поезд (до Пшемышля, а оттуда до Кракова — эта дорога обойдется в 900—970 грн) или самолет (от 1200 грн). Арендовать жилье можно за 100—170 злотых (700—1200 грн) в сутки.

Читайте также Польша планирует соорудить искусственный остров в Калининградском заливе

Сам город меняется постоянно: появляются новые экскурсионные маршруты, открываются музеи и рестораны, о которых еще не успели написать в путеводителях. Или старые достопримечательности обретают новый статус — например, ноябре прошлого года краковские шопки занесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, так что теперь музей шопок просто нельзя обойти стороной (цена билета — 11 злотых, или 77 грн).

Площадь Рынок. Рождественская ярмарка будет работать практически круглосуточно до 9 января

Кроме достопримечательностей, возраст которых исчисляется веками, в Кракове много современных интересностей. Например, мост отца Бернатка. В 2010-м он был признан лучшим пешеходным мостом Польши, а в 2011-м получил премию за лучшее освещение. Пройтись по нему стоит еще и для того, чтобы полюбоваться балансирующими над Вислой скульптурами Ежи Кендзера. Заслуживает внимания и "Фабрика Шиндлера", она же — музей современного искусства, расположенный на территории одного из фабричных цехов. В музее представлено в основном искусство второй половины ХХ века, в частности — последних 20 лет. Билет в музей — 14 злотых (98 грн) взрослый и 7 злотых (49 грн) льготный (дети, студенты, пенсионеры). Дорога на фабрику проходит по знаменитому еврейскому кварталу Казимиж, на улицах которого множество тематических кафе и ресторанов, передающих характерную атмосферу (средний чек на одного — 50—70 злотых, или 350—490 грн). Именно здесь стоит отведать самый известный в Кракове огромный гамбургер. Его готовят в бургерной "Груба Булка". Здесь за 10—15 злотых (70—105 грн) можно получить до 200 г мяса.

Вавель. Замок польских королей и главный музей города

Но какими бы интересными ни были современные достопримечательности, без посещения Старого города знакомство с Краковом будет неполным. Его можно обойти по плантам — улицам, проложенным по руслу Вислы. По ним проходила граница города. Гуляя рождественским городом, посетите костелы, которые украшены к религиозному празднику. Самые интересные — костел Петра и Павла и Мариацкий, который, как и замок польских королей Вавель, является символом города.

История. В карете по старому городу

Шопки-шедевры

В Кракове есть интересная рождественская традиция, которая существует с 1937 года. Каждый год на Рыночной площади, возле памятника Адаму Мицкевичу, устраивают конкурс на лучшую шопку. Они здесь уникальны: это не только рождественский вертеп, но и миниатюрная копия главных достопримечательностей города: Вавельского дворца, Барбакана, Мариацкого костела и др.

Обязательные атрибуты — государственные символы Польши: герб (белый орел) и бело-красный флаг. А вот материал может быть любым: от оберточной фольги до фетра.

В конкурсе участвует более 140 работ ежегодно. Лучшие шопки украшают улицы города, витрины магазинов и ресторанов.

Одна из шопок-победительниц

Автор благодарит за приглашение в пресс-тур Польскую туристическую организацию.