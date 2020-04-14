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Что посмотреть дома: 5 новых комедийных триллеров

Эти сериалы запомнятся увлекательным сюжетом и харизматичными актерами

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции, а сегодня предлагаем подборку с комедийными триллерами, которые вы могли пропустить.

Недавно мы писали, чем деятели украинского кино занимаются на самоизоляции. А еще мы публиковали список 15 новых ТВ-шоу, которые выходят в апреле.

Что посмотреть дома: 5 новых комедийных триллеров

"Убивая Еву"

Кадр из сериала "Убивая Еву" Фото: Скриншот из видео

США, триллер

Сюжет: в хмуром Лондоне работает сотрудница MI5 Ева Поластри. Ее жизнь тосклива и состоит из бюрократической рутины. В это время по миру орудует наемная убийца с русскими корнями Вилланель. Между спецагентом и киллером начинается игра в кошки-мышки.

"Беги"

Кадр из сериала "Беги"

США, комедия, триллер

Сюжет: комедийный триллер от создательницы "Убивая Еву" и "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж. "Беги" – история уставшей от рутины девушки Руби. В один прекрасный день она получает сообщение от своего бывшего бойфренда Билли, ставшего известным лайф-коучем

"Спаси меня"

Кадр из сериала "Спаси меня"

США, триллер

Сюжет: исключительно сильный, невыразимо мрачный и неподдельно трогательный – подобными эпитетами критики описывают этот британский криминальный проект, ловко обыгрывающий клише многих современных триллеров.

"Киллерши"

Кадр из сериала "Киллерши"

Великобритания, комедия

Сюжет: бодрая комедия про дружбу в необычных обстоятельствах. Джейми и Фрэн работают наемными убийцами, и их карьеры – настоящая череда катастроф, поскольку они скорее представляют опасность для себя, чем для своих потенциальных жертв.

"Случайная вакансия"

Кадр из сериала "Случайная вакансия"

Великобритания, комедия

Сюжет: мини-сериал HBO от Джоан Роулинг – автора серии романов о Гарри Поттере. Жители небольшого провинциального поселения в Англии борются за освободившееся кресло в местном городском совете. Это вскрывает давно вызревавшие конфликты.

Напомним, недавно стало известно, что создатели "Офиса" снимут новый сериал об удаленке. Кроме того, известны новые даты выхода фильмов Disney и Marvel.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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