Что посмотреть дома: 5 новых комедийных триллеров
Эти сериалы запомнятся увлекательным сюжетом и харизматичными актерами
Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции, а сегодня предлагаем подборку с комедийными триллерами, которые вы могли пропустить.
Недавно мы писали, чем деятели украинского кино занимаются на самоизоляции. А еще мы публиковали список 15 новых ТВ-шоу, которые выходят в апреле.
"Убивая Еву"
- США, триллер
Сюжет: в хмуром Лондоне работает сотрудница MI5 Ева Поластри. Ее жизнь тосклива и состоит из бюрократической рутины. В это время по миру орудует наемная убийца с русскими корнями Вилланель. Между спецагентом и киллером начинается игра в кошки-мышки.
"Беги"
- США, комедия, триллер
Сюжет: комедийный триллер от создательницы "Убивая Еву" и "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж. "Беги" – история уставшей от рутины девушки Руби. В один прекрасный день она получает сообщение от своего бывшего бойфренда Билли, ставшего известным лайф-коучем
"Спаси меня"
- США, триллер
Сюжет: исключительно сильный, невыразимо мрачный и неподдельно трогательный – подобными эпитетами критики описывают этот британский криминальный проект, ловко обыгрывающий клише многих современных триллеров.
"Киллерши"
- Великобритания, комедия
Сюжет: бодрая комедия про дружбу в необычных обстоятельствах. Джейми и Фрэн работают наемными убийцами, и их карьеры – настоящая череда катастроф, поскольку они скорее представляют опасность для себя, чем для своих потенциальных жертв.
"Случайная вакансия"
- Великобритания, комедия
Сюжет: мини-сериал HBO от Джоан Роулинг – автора серии романов о Гарри Поттере. Жители небольшого провинциального поселения в Англии борются за освободившееся кресло в местном городском совете. Это вскрывает давно вызревавшие конфликты.
Напомним, недавно стало известно, что создатели "Офиса" снимут новый сериал об удаленке. Кроме того, известны новые даты выхода фильмов Disney и Marvel.
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