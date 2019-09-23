Что посмотреть на этой неделе в кино 23-27 сентября: киноафиша

На экраны выходит экранизация романа Донны Тартт "Щегол"

Кадр из фильма "Щегол" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 26 сентября можно будет посмотреть шесть новых кинопремьер: драму "Щегол", драму "Глазами собаки", триллер "Номис", комедию "Ты умеешь хранить секреты?", фильм ужасов "Проклятие "Мэри" и криминальную драму "Кокаиновый барон".

Предлагаем киноафишу премьер на этой неделе – читайте, что посмотреть в кино на этой неделе 23-27 сентября.

Это экранизация романа Донны Тартт. По сюжету, Теодору Декеру было всего 13лет, когда он с матерью стал жертвой теракта в Музее искусств Метрополитен. Мама мальчика погибла, с тех пор его жизнь уже никогда не будет веселой и беззаботной. Он мучается чувством вины, а сознание держится на маленькой частичке того дня – картине с изображением щегла, прикованного к карнизу. Однажды Тео знакомится с одним умирающим стариком, который дарит ему картину Карела Фабрициуса и загадочное кольцо. Теперь у парня есть своеобразный входной билет в подпольный мир искусства.

"Глазами собаки/Невероятный мир глазами Энцо"

Фильм является экранизацией романа "Гонки на мокром асфальте" Гарта Стайна. Главный герой – пес Энцо (собаку озвучивал Кевин Костнер), который живет с гонщиком Денни. У Энцо свое мнение насчет окружающих людей, по особенному он относится и к занятию своего хозяина, а также его девушке Еве.

По сюжету, детектив Маршалл работает над сложным делом – поиском преступника, который похищает и убивает девушек. Ему удается словить убийцу, некоего Саймона. Вскоре выясняется, что у него диссоциативное расстройство, а именно в одном теле уживаются несколько личностей. Одна из них – Ганнибал Лектор. Но несмотря на то, что преступника нашли, преступления продолжаются. Маршаллу кажется, что придуманные Саймоном личности реально существуют и ведут с полицейскими свою опасную игру.

"Ты умеешь хранить секреты?"

Это экранизация нашумевшего одноименного романа Софи Кинселлы. Ну у какой женщины нет секретов? А есть ли кто-то, с кем она может ими поделиться? Эмма неосторожно делится своими маленькими тайнами со случайным, но очень симпатичным попутчиком в самолете. Очень быстро выясняется, что мир тесен, и ты не можешь быть уверенным, что человек, которого ты якобы видишь в первый и последний раз, не появится в твоей жизни снова. Теперь, Эмма не может чувствовать себя в безопасности, ведь Джеку известно слишком много и использовать информацию он может в любой момент.

Нашумевший хоррор, главную роль в котором исполнил Гэри Олдмен. По сюжету, Дэвид Грир хочет заняться бизнесом в сфере перевозок, и покупает на аукционе яхту. "Мэри". Перед тем, как пустить ее в дело, он берет свою семью: жену Сару и дочерей Линдси и Мэри, и отправляется на яхте "Мэри" в маленькое путешествие. Но чем дальше яхта уплывает в открытое море, тем ужаснее события, которые происходят на ее борту.

Большая партия наркотиков отправилась из Мексики в Канаду через США. Когда же кокаин вдруг исчезает, глава наркокартеля Босс отправляет на поиски пропажи двух своих лучших ищеек: Повара и торговца людьми Мужика. Выясняется, что посылку перехватили правоохранители. Путешествие обещает быть крайне опасным, но только этому тандему под силу решить проблему. Этому дуэту придется спасаться от федеральных агентов, "коллег"-бандитов, курьеров и других малоприятных личностей.

Напомним, на прошлой неделе в украинский прокат вышли такие фильмы, как триллер "К звездам", украинский фильм "Фокстер и Макс", боевик "Рэмбо 5: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, политический триллер "Опасные секреты" и документальный фильм Рона Ховарда "Паваротти".

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