Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер

В широкий прокат выходит украинский фильм "Домой"

"Доктор Сон" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе 4-10 ноября 2019 выходит семь новых премьер. Зрители смогут посмотреть фильм ужасов по мотивам книги Стивена Кинга "Доктор Сон", испанскую мелодраму "Райские холмы", украинские фильмы – драму "Домой" и комедийный детектив "Напасть на 5 баксов", анимационные фильмы – "Сельма в городе призраков" и "Тролль: история с хвостом", а также мелодраматический экшн "Гонки на миллион".

Фильм снят по одноименному роману Стивена Кинга и является продолжением картины "Сияние". Действие происходит через 40 лет после описанных событий. Главный герой "Сияния" Дэнни Торранс после ужасных приключений в отеле "Оверлук", где был свидетелем сумасшествия и гибели своего отца, превратился во взрослого мужчину. Но детская травма его не отпускает и он часто вспоминает ту историю. Дэнни работает в хосписе в пригороде Нью-Йорка. Неожиданно он встречает Абру: девочка со сверхспособностями устанавливает с Дэнни связь и просит помочь. Оказывается, группа охотников на одаренных детей от организации "Истинный Узел" уже вышла на след Абры.

"Райские холмы" – это необычный пансионат на тропическом острове. Сюда родители отправляют своих непутевых дочерей, чтобы научить их добродетели. Через два месяца из юной бунтарки девушка превращается в настоящую леди. Ума – девушка из состоятельной семьи, которую родители хотят насильно выдать замуж. Они надеются, что на острове Уму заставят передумать и превратят в безропотную домохозяйку. Попав в "Райские холмы", девушка понимает, что методы воспитания там далеки от идеальных, а у самого пансионата масса тайн.

Главный герой картины – Мустафа, убитый горем отец, старший сын которого Назим погиб на Востоке Украины. Сейчас цель Мустафы – похоронить ребенка на родине, в Крыму, по мусульманским обычаям. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое в итоге серьезно отразится на их отношениях. Сможет ли отец возродить в сыне патриотизм? Фильм принимал участие в конкурсной программе 72-го Каннского кинофестиваля, получил премию "Золотой Дюк" ОМКФ, а сегодня является претендентом на "Оскар" от Украины в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Также будет бороться за награду "Золотой глобус"

"Сельма в городе призраков"

Сельме ничего не известно о настоящих родителях, ведь она воспитывается в приемной семье. Но все 16 лет, несмотря на любовь приемных родителей, девочка мечтает встретиться с родными людьми. Однажды, старшие братья Сельмы находят старинную книгу заклятий, которая является дверью в другие миры. Втроем они отправляются в Город Приведений, чтобы отыскать ключ от прошлого девочки. Вскоре путешественники понимают, что Город Приведений ничем не отличается от обычного, а призраки совсем нестрашные. Удастся ли Сельме отыскать в Городе Призраков своих умерших родителей?

"Гонки на миллион/В погоне за ветром"

История австралийской наездницы Мишель Пэйн. С раннего детства ее страстью были лошади, ведь она выросла среди них, на семейной ферме-питомнике. Мишель всегда отличалась лидерскими качествами и стремилась побеждать. Она была младшей из 10 детей, которых воспитывал отец-одиночка. Пэдди считал увлечения животными детской причудой, поэтому разрешал дочери пробовать на скорость любую лошадь. У Мишель было несчетное количество падений, масса неудач и травм, но ничто не смогло вернуть девушку к обычной жизни. И успех пришел! Мишель вместе с чистокровным скакуном Принцем выиграли "Мельбурнский кубок" – соревнования, на которых еще никогда не побеждала женщина.

"Напасть на 5 баксов"

Молодежная комедия о мелком мошеннике Хомяке. Парня вместе с друзьями Максом и Зеником обвиняют в убийстве. В полиции ломают голову над тем, как посадить ребят за решетку. Особенно старается "крот", для которого это следствие – прикрытие для другой операции. Главные герои попадают в ряд опасных передряг, в эпицентр борьбы силовиков и местного криминального авторитета. Общая цель охоты для всех – флешка с видео государственного преступления. И, когда кажется, что все потеряно, Хомяка посещает гениальная идея...

"Тролль: история с хвостом"

В Эрводе – стране троллей короля выбирают на соревнованиях. Тролль Гром выигрывает их уже многие годы. Но, во время очередного состязания за трон, Гром попадает в ловушку, превращается в камень, а его хвост уносит злой дух.

Теперь страной управляет хитрый и злобный Грим. У принца Трима есть всего три дня, чтобы спасти отца и вернуть королевству справедливого правителя. Вместе с друзьями, Фрейей и Ютулом, они отправляются в опасное путешествие дикими лесами. Триму и компании придется даже столкнуться с миром людей.

Напомним, на прошлой неделе в кинотеатрах вышли пять новых премьер. Зрители уже могут посмотреть фантастический боевик "Терминатор: Темные судьбы", украинскую комедию "Кошмарный директор, или Школа № 5", криминальную драму "Сиротский Бруклин", японский анимационный фильм "Дитя погоды" и фильм ужасов "Дух ведьмы".

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