Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер

В широкий прокат выходит фильм "Ангелы Чарли"

Кадр из фильма "Ангелы Чарли" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе 11-17 ноября можно посмотреть всего три новые премьеры: боевик "Ангелы Чарли", драму "Аутсайдеры/Ford против Ferrari", фильм ужасов "Полароид".

Предлагаем список главных кинопремьер в Украине на этой неделе 11-17 ноября.

Это уже третья полнометражная лента одноименной франшизы. По сюжету, грабители похищают сверхсекретный аппарат из военной лаборатории. Под подозрение попадает торговец оружием, который планирует продать аппарат на ежегодном форуме по безопасности. Спецагент под прикрытием обращается в детективное агентство "Таунсенд", владельцем которого является некий Чарли. Здесь работают супер-агенты, которым нет равных в исполнении секретных, самых сложных заданий. Сабине, Джейн и Елене под руководством шефини – Босли придется в очередной раз спасать мир. В процессе раскрытия дела, становится ясно, что не всем удастся выжить.

"Аутсайдеры/Ford против Ferrari"

Фильм рассказывает о подлинной истории, произошедшей в 60-х годах прошлого века в автоспорте. В 1966 году американским инженерам из Ford под руководством Кэрролла Шелби поступило задание разработать автомобиль, который бы мог конкурировать с Ferrari на изнуряющей автогонке Ле-Ман. Соревнования длятся 24 часа и победить команду итальянского гуру Энцо Феррари не может никто. Генри Форд II отправляет в конструкторское бюро гонщика Кена Майлза, который должен тестировать спорткар. Сможет ли Форд наконец победить Феррари? Да! В тот год и в последующие 3 сезона равных Ford на Ле-Ман не было.

Фильм от создателей легендарного "Пункта назначения". Ленту сняли еще в 2017 году. По сюжету, старшеклассница получает в подарок от одноклассника старый фотоаппарат, который он купил на гаражной распродаже. Компания берет покупку с собой на вечеринку и делает несколько общих снимков. Со временем все, кто запечатлен на фото умирает, а на фото появляется таинственная фигура. Именно она и убивает людей с фото. Выясняется, что фотоаппарат принадлежал девочке, над которой глумился собственный отец. Четверо молодых людей пытались предотвратить трагедию, но преступник опередил их, уничтожив, а дочь довел до самоубийства. Когда все было закончено, оказалось, что одному парню удалось выжить. Именно его и ищет темная сила с фото.У Берд есть всего ночь, чтобы уничтожить сущность.

Напомним, ранее в сети появился трейлер фильма о новых "Ангелах Чарли" с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска в главных ролях.

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