Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер

В широкий прокат выходит вторая часть мультфильма "Холодное сердце"

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах 18-24 ноября 2019 в прокат выходит шесть новых фильмов: мультфильм "Холодное сердце 2", драма "Идеальная ложь" с Хелен Миррен и Йеном Маккеленом, военная драма "Мидвей", триллер "Обратный отсчет", две украинские ленты – комедия "Отель Эдельвейс" и драма "История Лизы".

Предлагаем подборку главных кинопремьер недели 18-24 ноября.

"Холодное сердце 2"

Очередной анимационный фильм от Dіsney, продолжение мультфильма 2013 года. О том, что мультфильм будет иметь продолжение, заявили два года спустя. Прошло 3 года со времени событий, о которых повествовалось в первой части. Эльза и Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправятся в путешествие за пределы своего королевства Эренделл. Их путь лежит на север, именно там героям предстоит раскрыть тайну родной страны, а также понять, откуда у Эльзы появились магические способности.

По сюжету, Рой Кортни – мошенник со стажем. Он знакомится в интернете с богатой вдовой Бетти Маклиш. Ловелас буквально очаровывает женщину и она быстро пускает его в свой дом и в свою жизнь. Вскоре мужчина понимает, что по-настоящему влюбился и дело, которое должно было стать обычным мошенничеством, становится чем-то очень сокровенным. Какое решение примет Рой: рассказать женщине правду надеясь на понимание или уйти, не прощаясь?

Фильм рассказывает о битве за остров Мидвей в Тихом океане, которую вели между собой американские и японские войска в июне 1942 года. После наступления японцев, американцы были вынуждены защищаться. Противостояние, которым руководил адмирал Честер Нимиц, стало ключевым во время Тихоокеанской войны. Знаменитый Роланд Эммерих снял очередной шедевр, который по масштабам съемок может сравниться с его "Годзиллой", "Днем Независимости" и "Патриотом".

В сети появилось интересное приложения для смартфона: оно может спрогнозировать точную дату смерти человека. Приложение становится мега-популярным и Квин решается установить его на свой гаджет. После установки программа вычисляет, что дата смерти девушки уже через три дня. Пока время не вышло, Квин необходимо найти способ, чтобы спасти свою жизнь.

Главный герой Алекс – очень молодой олигарх, который кроме денег не видит ничего вокруг, единственная его цель – приумножить свой капитал любыми способами. Однажды судьба приводит его в забытый Богом отель, чтобы завоевать сердце девушки. Вначале парень не чувствует к Ирит ничего, он хочет использовать ее для получения разрешения на добычу золота. Прииск находится на территории, которая в собственности у отца девушки. Но покорить Ирит будет не просто, ведь у нее есть жених, да и о золотых запасах знает не только Алекс.

Действие фантасмагорической социальной драмы разворачивается в украинской провинции. Главные герои – две необычные пары, которых объединила любовь. Вся необычность заключается в хромосомной аберрации, ведь двое из героев страдают болезнью Дауна. Героям предстоит столкнуться с разными житейскими сложностями, которые заставят зрителя искренне смеяться и плакать. Фильм снят при финансовой поддержке Министерства культуры Украины. Права на трансляцию ленты и размещение на VoD-платформе в странах Центральной Европы уже приобрела компания НВО.

Напомним, журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. В ТОП-10 издания вошли "Джон Уик", "Меланхолия" и "Затерянный город Z".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.