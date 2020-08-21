Что посмотреть на кинофестивале "Молодость": 10 самых неординарных фильмов

Эти кинокартины заставят вас посмотреть на жизнь по-другому

22-30 августа в Киеве будет проходить 49-й кинофестиваль "Молодость". В этом году украинские киноманы смогут увидеть очень много интересных фильмов. На какие из них нужно обязательно обратить внимание? Сегодня.Lifestyle выбрали 10 самых разнообразных и неординарных кинокартин, которые заставят вас посмотреть на жизнь по-другому.

Уилкокс – дезертир и преступник. Он молча путешествует по миру, чтобы наконец-то найти свое место.

Когда: 22 августа. Локация: кинотеатр "Жовтень". Время: 15:30.

Страна: Канада. Год: 2019. Длительность фильма: 66 мин.

Жанр: экспериментальный.

Режиссер: Дени Коте. Его фильмы Elle Veut le Chaos и Curling награждены за лучшую режиссерскую работу на кинофестивале в Локарно, а фильм Vic and Flo Saw a Bear получил "Приз Альфреда Бауэра" на Берлинале.

"Почему бабочки летят на свет?"

Беатрис скоро ослепнет. Она пытается запомнить все улицы и перекрестки в Париже, чтобы потом научиться ходить без трости. Как-то ночью девушка встречает на улице парня, которого избили неизвестные. Беатрис помогает ему прийти в себя.

Когда: 23 августа. Локация: "Дом Кино". Время: 16:00.

Страна: Франция, Украина. Год: 2020. Длительность фильма: 62 мин.

Жанр: игровой.

Режиссер: Заур Джафаров, украинский и французский кинорежиссер, продюсер, сценарист и основатель креативной студии Zaur Dzhafarov Studio.

Истории пассажиров украинского ночного поезда. Они курсируют между миром и войной.

Когда: 23 августа. Где: кинотеатр "Жовтень". Время: 19:00.

Страна: Украина. Год: 2020. Длительность фильма: 71 мин.

Жанр: документальный.

Режиссер: Корней Грицюк. Родился 1991 года в Донецке. Окончил филологический факультет Донецкого национального университета. С 2013 года работал на телевидении и в киноиндустрии.

Фильм о жизни журналистки-расследователя. Она пытается вернуть справедливость в испорченный мир.

Когда: 24 августа. Где: "Дом Кино". Время: 20:30.

Страна: Австрия. Год: 1985. Длительность фильма: 90 мин.

Жанр: игровой.

Режиссер: Вали Экспорт, одна из самых влиятельных художниц, применяющих феминистический подход к мультимедийному искусству и теории. Творческий подход Экспорт очень разнообразный: от рисунков и скульптур до концептуальных инсталляций и перформансов.

Несмотря на свой профессиональный опыт и компетентность, зрелая женщина-психолог по уши влюбляется в своего насильника – она работает вместе с ним в пенитенциарном учреждении.

Когда: 25 августа. Где: кинотеатр "Жовтень". Время: 15:30.

Страна: Нидерланды Год: 2019. Длительность фильма: 108 мин.

Жанр: игровой.

Режиссер: Галина Рейн, нидерландская актриса, режиссер, сценаристка и продюсер.

Инопланетянин захватил тело Барри и едет развлечься в южноафриканский Кейптаун. В удивительном мире людей пришелец-турист узнает о наркотиках, сексе и насилии.

Когда: 26 августа. Где: кинотеатр "Жовтень". Время: 15:30.

Страна: ЮАР. Год: 2020. Длительность фильма: 105 мин.

Жанр: игровой.

Режиссер: Райан Крюгер, кейптаунский режиссер и актер. Его фильмы были награждены призами SAMA, MTV и GOEMA.

"Второй фронт. Истории ЛГБТ-военных"

Серия фильмов о ЛГБТ-военных – открытой лесбиянке, открытого гея, открытой бисексуалки и открытого трансгендерного парня. Судьбы всех этих людей переплелись с войной.

Когда: 27 августа. Где: кинотеатр "Жовтень". Время: 13:30.

Страна: Украина. Год: 2020.

Жанр: документальный.

Режиссер: Максим Наконечный. Он работал на различных телевизионных проектах, а затем вместе с группой единомышленников основал продакшн-компанию "Табор".

Бабушка и внук разговаривают о гендере, сексуальности и изменениях идентичности.

Когда: 28 августа. Где: "Дом Кино". Время: 19:00.

Страна: Швейцария. Год: 2019. Длительность фильма: 93 мин.

Жанр: документальный.

Режиссер: Стефан Ритгаузер. Родился в Женеве. Работал учителем, фотографом, редактором, журналистом и переводчиком. В 2007 году основал продюсерскую компанию Lambda Prod и стал независимым режиссером.

После серьезной аварии Давид поселяет у себя дома своего лучшего друга Хави. Однако очень скоро они начинают ссориться, а их отношения становятся "ядовитыми и убийственными".

Когда: 29 августа. Где: кинотеатр "Жовтень". Время: 15:30.

Страна: Испания. Год: 2019. Длительность фильма: 83 мин.

Жанр: игровой.

Режиссер: Оскар Мартин, режиссер, сценарист и монтажер. Имеет 20-летний опыт работы в аудиовизуальной сфере. Фильм "Друг" – его полнометражный дебют.

"Жизнь вне резюме"

Три истории о взаимосвязи и взаимоотрицании творчества и работы в современной Украине.

Когда: 30 августа. Где: кинотеатр "Жовтень". Время: 18:30.

Страна: Украина. Год: 2019. Длительность фильма: 42 мин.

Жанр: документальный.

Режиссер: Александр Протяг, режиссер из Мариуполя. Участник объединения независимых кинематографистов "Фрифилмерз".

Напомним, ранее организаторы 49-го киевского кинофестиваля "Молодость" презентовали конкурсную программу и специальные события.

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