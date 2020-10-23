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Что посмотреть с детьми: 5 интересных комедий для всей семьи

Сегодня в программе: "Семейка Аддамс", "Тайная жизнь домашних животных 2" и другие хиты анимации

Дети бывают весьма требовательными в своих кинопредпочтениях, поэтому к выбору программы для домашнего просмотра стоит подходить особенно ответственно. В нашей сегодняшней подборке анимационные комедии о зверях, монстрах и людях, которые совершенно точно понравятся девочкам и мальчикам, а также родителям.

Напомним, что недавно мы публиковали подборку крутых фильмов с интригующим сюжетом.

Кадр из фильма "Семейка Аддамс" Фото: Imdb.com

Накануне Хэллоуина стоит пересмотреть мультфильм о незаурядном семействе, чье пугающее очарование и раскрепощающая странность гарантированно не придутся по вкусу ни одному любителю нормальности и порядка! Познакомьтесь с кошмарной и странной семейкой Аддамс, которая одним своим видом затмит кого угодно!

"Тайная жизнь домашних животных 2"

Кадр из фильма "Тайная жизнь домашних животных 2"

Скриншот из видео

Что ваши питомцы делают, когда вы покидаете пределы дома? Все секреты раскрывает семейная комедия "Тайная жизнь домашних животных 2". Ее герои сталкиваются со злодеем в лице ветеринара, который, прикрываясь своей профессией, творит ужасные вещи.

"Норм и Несокрушимые: Большое путешествие"

Кадр из фильма "Норм и Несокрушимые: Большое путешествие"

Скриншот из видео

Король Арктики, добродушный белый медведь Норм приходит на помощь археологу-авантюристу Джину, которого предал его же напарник. Злодей украл у Джина бесценный китайский артефакт, ведущий к тайнику с сокровищами. Вместе с маленькими друзьями-леммингами Норм отправляется в большое путешествие, чтобы вернуть украденную реликвию.

"Супер пес и Турбо Кот"

Кадр из фильма "Супер Пес и Турбо Кот"

Скриншот из видео

В 1969 году хозяин отправил пса Бадди в космос. Через 50 лет пес возвращается и понимает, что попал в новый мир, где ненавидят животных. Чтобы разобраться в ситуации, Бадди объединяется с Турбокотом. На питомцев открывает охоту главный противник зверей – безжалостный полицейский Пек, который не упускает из вида ни одну собачку...

Кадр из фильма "Королевские каникулы"

Скриншот из видео

Пес по имени Принц живет в особняке с богатой хозяйкой. Она умирает и оставляет любимцу наследство, но родственники выгоняют его из дома. Теперь Принцу предстоит познать другую жизнь. Привыкший к роскоши пес оказывается один в совершенно незнакомом мире. Он встречает злых дворовых собак, безумную банду белок, жестоких людей и добрую девушку Зои, которая забирает Принца в свою маленькую квартиру.

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