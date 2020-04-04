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Что посмотреть: ТОП-5 отличных стендапов с небанальными шутками

Эти комики точно поднимут вам настроение

Если вы уже посмотрели все триллеры, детективы и даже комедии, предлагаем вашему вниманию 5 лучших стендапов, которые точно поднимут вам настроение во время карантина. Сегодня.Lifestyle собрали выступления самых смешных комиков на разные социальные темы.

Напомним, ранее на этой неделе мы публиковали три украинских фильма со смыслом и 5 криминальных картин, где всем управляют женщины.

Что посмотреть: ТОП-5 отличных стендапов с небанальными шутками

Билл Маар... Но я прав

США, 2018

Сюжет: остроумный социальный обозреватель и политический провокатор Билл Маар беспощадно проходится по горячим американским темам. Объектом его внимания является широкий круг тем: религия, политика, различного рода бюрократия, полит-корректность, СМИ, жадность известных и влиятельных людей и т. д. В 2010 году он был номинирован на "Эмми".

Ден Содер: Сын Гари

США, 2019

Сюжет: Комик и актер Дэн Содер представляет свой первый Спешел – специально для HBO. Запись живого и очень успешного выступления перед аудиторией The Bowery Ballroom в Нью-Йорке во всей красе демонстрирует убийственный юмор Содера.

Лил Рэл Ховери: Стендап в Креншоу

США, 2019

Сюжет: Лил Рэл Ховер, виртуозно превращает случайные знакомства в смехотворные истории, издал огненное шоу перед живой аудиторией в средней школе Susan Miller Dorsey в Лос-Анджелесе.

Мои любимые формы: Стендап Хулио Торреса

США, 2019

Сюжет: HBO продолжает расширять рамки стендапа как жанра. В этом фильме звезда сериала "Лос страшилкас" Хулио Торрес расскажет фантастические истории и веселые байки с помощью органического стекла. Форма буквально порождает содержание.

Аманда Силз: В курсах

США, 2019

Сюжет: "В курсах" – это откровенный монолог женщины-комика, способен посрамить даже Эми Шумер и Уитни Каммингс. Стрелы юмора Силз попадают в самые табуированные цели – от харассмента к расизму.

Ранее актриса Александра Лютая рассказала о работе над сериалом "Отважные", премьера которого состоится 6 апреля на телеканале "Украина".

Все подробности в спецтеме Кино дома

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