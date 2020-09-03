Что посмотреть в кино на этой неделе: 5 главных кинопремьер

От возвращения Киану Ривза в на экраны до трогательной ленты о жизни в оккупированном Луганске

Лето пролетело незаметно и стартует новый сезон, который принесет намного больше премьер. Кинотеатры в Украине открылись лишь несколько месяцев назад, но уже успели порадовать киноманов долгожданными новинками кино.

С началом нового учебного и рабочего года поход в кино для киномана – как глоток воздуха: это и отдых, и вдохновение.

Новая прокатная неделя в кинотеатрах Украины стартует уже сегодня, 3 сентября, и мы подготовили для вас подборку главных премьер.

Также не пропустите ТОП новых фильмов, который вышли в прокат на прошлой неделе – среди них и нашумевшая премьера "Тенет" Кристофера Нолана.

От режиссера "Жестоких игр" Роджера Камбла, продолжение фильма "После" по мотивам бестселлера Анны Тодд.

По сюжету, Тесса дает еще один шанс Хардину. Но сможет ли он быть хорошим мальчиком и не потерять последние капли доверия своей любимой? Тем более, когда она уезжает в другой город и пытается жить самостоятельной жизнью. У Тессы появляются новые друзья и новые поклонники, что не дает покоя ревнивому Хардину. Во второй части фильма зрителей ждет еще больше чувственности, любви и страсти, а также пополнение в актерском составе: Дилан Спроус из культового подросткового сериала "Ривердейл", Кэндис Кинг из "Дневников вампира" и Чарли Вебер с "Как избежать наказания за убийство".

Первая часть "После" вышла на украинские экраны 18 марта 2019-го года и стала лидером проката, заняв первую строчку бокс-офиса в целом в 17 странах мира.

"Билл и Тед"

Легендарное возвращение Киану Ривза и Алекса Уинтера в продолжении известной франшизы "Билл и Тед". Два предыдущих фильма – "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Новые приключения Билла и Теда" – вышли в 90-е и с тех пор киноманы с нетерпением ждали выхода нового фильма.

По сюжету, Билл и Тед переживают однообразие жизни среднего возраста, но встречают пришельца из далекого будущего. Теперь они должны создать хит за 78 минут, чтобы спасти Вселенную от злодея.

Режиссером фильма стал Дин Паризо, снявший культовую комедию с Джимом Керри "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются", а также "В поисках Галактики". Интересно, что сценарий был завершен еще в 2010 году.

Фильм-открытие кинофестиваля "Молодость" – работа режиссера Дарьи Онищенко. Кинолента является копродукцией Украины и Швейцарии и рассказывает историю молодой учительницы Нины.

История любви, над которой возраст не властен, которая способна на спасение. Оккупированный Луганск. 30-летняя учительница украинского языка Нина не может уехать из города и вынуждена проходить курсы переквалификации. 17-летний Андрей, у которого война забрала родителей. Однажды их дороги пересеклись, когда первого сентября Андрея забирают в участок за то, что он повесил украинский флаг на крыше школы. Нина спасает его. Чувства, возникшие между ними – мощное оружие против тотального безумия, которое происходит вокруг.

Возможности каждого человека – безграничны, это загадочный мир, который нужно лишь раскрыть. Но существуют более могущественные, чем люди существа – мутанты. В каждом из них находится, как возможность созидать, так и разрушать.

В одной секретной лаборатории держат против воли пятерых подростков-мутантов. Они сами еще не подозревают, насколько мощной силой они обладают. Те, кто закрыл мутантов-подростков в лаборатории, создали все условия, чтобы они смогли проявить свою способности в полной мере. Однако в ходе эксперимента мутанты осознают, что их сила может позволить им получить свободу.

"Где ты Адам?"

В древнем монастыре Дохиар, который находится на западном побережье одного из полуостровов Эгейского моря, живут только монахи восточного христианства. Фильм приоткроет завесу жизни монахов на горе Афон, расскажет об их надеждах, маленьких радостях и слабостях. Главный герой – старец монастыря, игумен Григорий и его многолетний опыт пастырства позволили ему лучше понять человека и его душу.

Ранее мы знакомили с семью самыми ожидаемыми фильмами Венецианского кинофестиваля, который стартовал 2 сентября на острове Лидо.

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