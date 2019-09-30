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Что посмотреть в кино на этой неделе: главные кинопремьеры

На экраны выходит долгожданный фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 3 октября 2019 года можно посмотреть всего три новые премьеры: триллер "Джокер" с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро в главных ролях, анимационный фильм "Йети" и драму "Операция "Колибри".

Предлагаем афишу главных кинопремьер за неделю 30 сентября-6 октября.

"Джокер"

Фильм о злодее Джокере. Действие происходит в 80-х годах ХХ века в Готем-Сити, а основным героем выступает комик-неудачник Артур Флек. Артур возвращается в родной город ухаживать за больной матерью. Женщина учила его доброте, считая, что людям надо дарить улыбки и позитив, и в ответ они будут делать то же самое. Артур так и делал, но всегда натыкался на непонимание и людскую жестокость, общество не приняло Артура. Тогда он принял решение изменить его на свое усмотрение. Он делает себе яркий грим, широкую улыбку и превратился в Джокера. Флек стал именно тем весельчаком, которого заслужил этот мир, – клоуном-принцем преступного мира.

Фильм "Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля.

"Йети/Эверест"

Главная героиня – Лу, девочка всю жизнь мечтающая о приключениях, о которых ей когда-то рассказывал отец. Она живет в Шанхае, в не совсем благополучной семье, ведь любимый отец умер. Практически каждый вечер она прячется от родственников на крыше дома. Однажды Лу обнаруживает там необычное существо – Йети. Снежный человек рассказывает, что решил узнать больше об этом мире, поэтому спустился с Гималаев, но заблудился и не может вернуться. Он становится для малышки настоящим другом, но она твердо решает доставить Йети домой. Вместе с друзьями они отправляются в опасное путешествие. Компанию будут преследовать злодеи, которым снежный человек нужен для ужасных экспериментов.

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"Операция "Колибри"

Двоюродные братья Винсент и Антон работают в компании по высококачественному трейдингу. У них возникает гениальная идея – соединить кабельной сетью Канзас и Нью-Джерси. Дело очень выгодное, ведь таким способом они планируют попасть на Нью-Йоркскую фондовую биржу и сорвать куш в 500 млн. долларов за одну милисекунду. Но у их босса – Эвы Торрес свои планы на этот счет и она сделает все, чтобы огромные деньги попали в руки именно ей.

Напомним, картина "Джокер" от продюсера Мартина Скорсезе уже устанавила рекорды до официального проката. Кинокомикс стал самым высокооцененным в истории по версии портала IMDb.

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