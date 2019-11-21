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Что посмотреть в кино: самые ожидаемые фильмы декабря

В широкий прокат выходит еще один фильм из вселенной "Звездных войн"

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:26
"Джуманджи: Новый уровень"
"Джуманджи: Новый уровень"
Фото: YouTube

Грядет первый месяц зимы, который порадует громкими кинопремьерами. Чтобы не скучать и не терзаться выбором, что посмотреть в кино в декабре 2019 – предлагаем свою традиционную подборку фильмов.

Узнайте, почему на звезде фильма "Джуманджи" Кевине Харте лежит киношное проклятие:

Самые ожидаемые фильмы декабря в нашем списке.

"Ножи наголо"

Дата выхода: 5 декабря

Режиссер: Райан Джонсон

Актеры: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Дон Джонсон

В основу сюжета положена история о детективе Бенуа Блане (Дэниел Крэйг), который расследует загадочную смерть известного автора детективных романов Харлана Тромби после своего 85-летия (Кристофер Пламмер).

"Джуманджи: Новый уровень"

Дата выхода: 12 декабря 2019

Режиссер: Джейк Кэздан

Актеры: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт, Ник Джонас, Денни ДеВито

Это уже третий фильм о приключениях школьных друзей и второй современный. Создатели приготовили для зрителей новое увлекательное приключение с новыми героями. Тайком от всех Спенсер отремонтировал кассету с видеоигрой. Как-то, придя к нему в гости, друзья видят запущенную игру и понимают, что парень снова попал внутрь. Не колеблясь, они отправляются его спасать, но оказывается, что все изменилось. Правила стали другими и внутри все по новым, пока непонятными им, законам.

"Звездные Войны: Скайуокер. Восход"

Дата выхода: 19 декабря

Режиссер: Джей Джей Абрамс

Актеры: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

"Секс-бомба"

Дата выхода: 19 декабря

Режиссер: Джей Роуч

Актеры: Марго Робби, Мадлен Зима, Шарлиз Терон, Николь Кидман

Фильм расскажет о трех женщинах — Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайле Посписин, которые первыми выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах против главы Fox News и Fox Television Stations Роджера Айлса, в результате чего тот был вынужден оставить руководящую должность.

"Счастливого Рождества"

Дата выхода: 19 декабря

Режиссер: Пол Фиг

Актеры: Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Генри Голдинг

Девушка по имени Кейт, которая работает "эльфом" в магазине, бегает по Лондону и принимает множество плохих решений. Однажды в ее жизни появляется молодой человек по имени Том. Он кажется героине слишком хорошим, и она ему не верит. Однако обстоятельства складываются так, что у пары завязываются отношения.

Напомним, журнал Time опубликовал список главных картин десятилетия. В ТОП-10 издания вошли "Джон Уик", "Меланхолия" и "Затерянный город Z".

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