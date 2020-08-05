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Что посмотреть в кинотеатрах: ТОП-фильмов в прокате

Сегодня, 15:00

Новые фильмы, которые можно посмотреть на большом экране

Уже завтра в украинский прокат выходят сразу несколько долгожданных кинолент. Также в кино идут и другие новинки, премьера которых состоялась ранее этим летом, поэтому у вас есть отличная возможность увидеть качественное кино на большом экране. Сегодня.Lifestyle рассказывают о главных фильмах в прокате.

Кадр из фильма "Наследие лжи"
Кадр из фильма "Наследие лжи"
Фото: planetakino

Тролли 2: Мировое турне

Премьера музыкального мультфильма была запланирована ещё на 18 марта, но из-за объявленного карантина не состоялась. Рады вам сообщить, что 6 августа премьера состоится!

Однажды тролли вместе с их королевой Розочкой узнают, что в мире существует целых шесть королевств троллей. В каждом королевстве предпочитают слушать только свою музыку, которая совершенно не похожа на музыку других. Но самое страшное, что в планах их королевы по имени Рокси – уничтожить музыку других стилей, а рок сделать господствующим.

Розочка с друзьями отправляется в путешествие, чтобы помочь другим королевствам противостоять Рокси и победить её. К их большому огорчению тролли других королевств не слышат друг друга. Сможет ли Розочка справиться с задачей?

Наследие лжи

Шпионский фильм "Наследие лжи", который был продан более чем в 20 стран мира, стартует на больших экранах уже 6 августа. Фильм является копродукцией Украины, Великобритании, Нидерландов, Польши и США. Главную роль играет знаменитый актер Скотт Эдкинс, а вместе с ним снялись и украинские звезды: Анна Буткевич, Сергей Калантай. Также в фильме сыграли Уильям Форсайт, Юлия Соболь, Онор Нифси, Гордон Александер, Джон Хэйлс.

События шпионского триллера разворачиваются в украинской столице. По сюжету, к бывшему оперативнику МИ-6 Мартину Бакстеру обращается за помощью молодая журналистка Саша Степаненко, ведь только он может помочь ей раскрыть шокирующую правду о секретных операциях международных спецслужб.

Поезд в Пусан 2. Полуостров

События фильма происходят в Южной Корее через четыре года после вспышки смертельного зомби-вируса, предотвратить распространение которого никто не смог. Страна в блокаде, а по всему полуострову разгуливают зомби. В закрытой зоне спрятаны деньги и бывший военный Чон Сок вместе со спецотрядом отправляется за ними. Помимо угрозы разбушевавшегося вируса, опасны и люди, которые стараются выжить любой ценой.

Премьера остросюжетного фильма состоится 6 августа.

Малышка зомби

Премьера мистического триллера "Малышка зомби" состоялась в мае прошлого года. В Украине выход ленты на большой экран запланирован на 6 августа.

1962 год, Гаити. После смерти гаитянина Клервиуса Нарцисса, некто решил воскресить его и превратить в зомби. Тогда он стал рабом на полях сахарного тростника. Спустя много лет его внучка Мелисса поступает в элитную частную школу. В школе ее подругой становится Фэнни, которая хочет ввести девушку в тайный Союз сестёр. Но для того, чтобы Мелиссу приняли, ей необходимо рассказать что-то очень личное и секретное. И она раскрывает семейную тайну, даже не подозревая, к чему это приведёт…

Безжалостный

На прошлой неделе состоялась премьера психологического триллера "Безжалостный", в которой Рассел Кроу блестяще воплотил жестокого водителя с публичными вспышками гнева.

Мужчина доведен до нервного срыва, но не умеет контролировать свои эмоции, вымещая весь свой негатив на окружающих. Одной из случайных жертв становится мать-одиночка, которая ненароком вступает с ним в конфликт. Персонажем Кроу обуревает жажда проучить обидчицу и её близких, а у неё вместе с сыном теперь одна задача – уцелеть любой ценой.

Ранее мы рассказали о ТОП-6 самых ожидаемых фильмов августа 2020 года.

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