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Что посмотреть в мае: самые ожидаемые сериалы

Самые ожидаемые премьеры сериалов в мае в нашей подборке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:06
Сериал "Чернобыль"
Сериал "Чернобыль"
Фото: YouTube

Несомненно, многие ждали выхода последнего 8-го сезона сериала "Игра престолов" и теперь в нетерпением ждет каждую неделю выхода новых эпизодов. Например, 5 мая вышла 4-я серия 8-го сезона, обзор которой мы сделали. Однако, зарубежные телепродукты на этом не заканчиваются. Поэтому, предлагаем список самых ожидаемых сериалов мая.

"Чернобыль"

Премьера: 6 мая

Это сейчас, пожалуй, один из самых ожидаемых проектов HBO в том году после "Игры престолов". Над сериалом работает просто шикарная команда: создатель – сценарист Крейг Мазин, автор сценария к комедиям "Очень страшное кино", режиссер – швед Юхан Ренк, снимавший сериалы "Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы" и "Викинги".

Актерский каст тоже внушительный: Джаред Харрис ("Безумцы" и "Корона") и Стелан Скарсгаард (Скарсгаард играет Бориса Щербину, замглаву совета министров СССР, который возглавлял комитет по ликвидации последствий аварии). Акцент в сюжете HBO делают на "храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы". Судя по трейлеру, сериал будет даже страшнее, чем кровавая "Игра престолов".

"Что/если"

Премьера: 24 мая

Netflix в мае делает ставку на больших звезд. Сериал "Что/если" станет своеобразным возвращением на экран звезды фильма "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зелвеггер. В новом проекте ее героиня – таинственна богатая красотка, которая делает некое опасное и не очень приличное предложение добропорядочной, но малообеспеченной паре молодоженов. Дальше будет опасно.  "Что, если я сделаю вам предложение слишком необычное, чтобы от него отказаться?, – томным голосом произносит ее героиня в трейлере. – Игроки выбраны. Вы рискнете, чтобы получить все? Добро пожаловать в игру". 

Для Зеллвегер роль в "Что/если" станет первой работой в сериальном проекте с 1992 года. Помимо нее, в шоу также приняли участие Джейн Леви (племянница Джека Торренса из сериала "Касл-Рок"), Луис Хертхум (отец Долорес из "Мира Дикого Запада"), а также Блейк Дженнер из сериала "Лузеры". Шоураннером "Что/если" стал автор сериала "Реванш" Майк Келли. 

"Уловка-22"

Премьера: 17 мая

Это, так сказать, большое возвращается на телевидение Джорджа Клуни, который последний раз снимался в сериале еще в девяностые, в проекте "Скорая помощь". Клуни стал режиссером, а также исполнителем главной роли в "Уловке-22" – остроумной и смешной истории о большой политике и маленьком человеке.

Джордж Клуни экранизировал одноименный роман Джозефа Хеллера, вышедший в 60-х. Его главный герой, американский военный Йоссариан, очень боится погибнуть на войне и всеми силами пытается избежать участия в бою, например, прикидывается психически нездоровым. "Уловка-22" – термин, который придумал автор романа Джозеф Хеллер; это логический парадокс, ошибка, комическая абсурдная ситуация. В мини-сериале из шести эпизодов задействован звездный состав: Кристофер Эбботт, Хью Лори, Кайл Чандлер и Джордж Клуни.

"Благие знамения"

Премьера: 31 мая 

Это экранизация известного романа писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. В центре сюжета сериала – непроизошедший апокалипсис. Действие сериала разворачивается вокруг ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые пытаются предотвратить конец света. Чтобы изменить ход истории, представители Рая и Ада объединяются и отслеживают Антихриста, чтобы остановить четверых всадников Апокалипсиса: Войну, Чуму, Голод и Смерть. Также в сериале сыграли Ник Офферман, Майкл Маккин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм, Сэм Тейлор Бак, Мирей Инос​, Лурдес Фаберес, Юсуф Гейтвуд, Брайан Кокс.

l.a.'s finest ("Лучшие в Лос-Анджелесе")

Премьера: 13 мая ( в Украине – 14 мая)

Это вроде как продолжение популярного в 90-е годы фильма "Плохие парни" Майкла Бэя, только в нем главные герои не копы, а женщины-полицейские. Главную роль играет Джессика Альба. Ее героиня Нэнси работает детективом в Лос-Анжелесе, а по совместительству в одиночку воспитывает ребенка. Ее напарница Сид – в прошлом работала в отделе борьбы с наркоторговлей, но решила отдохнуть от страстей и стала простым детективом. Сериал вышел очень динамичным и рассказывает о том, как девушки находят общий язык, справляются с преступниками, проводят опасные спецоперации и иногда тусуются в ночных клубах в сексапильных платьях.

Напомним, канал HBO поделился с поклонниками новым трейлером-тизером 5-й серии 8-го сезона "Игры престолов". 

А  телеканал Hulu опубликовал трейлер третьего сезона проекта "Рассказ служанки".

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Источник: Сегодня
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