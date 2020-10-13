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Что посмотреть вечером: 5 новых комедийных сериалов 2020 года

Подборка небанальных телешоу

Пока киностудии отменяют съемки и переносят премьеры большого кино, стриминговые сервисы продолжают выпускать новые сериалы. В нашей сегодняшней подборке свежие комедии 2020 года, которые можно посмотреть этим вечером.

Напомним, недавно мы рекомендовали ТОП-5 потрясающих фильмов, основанных на реальных событиях.

"Я ненавижу Сьюзи"

Кадр из сериала "Я ненавижу Сьюзи" Фото: Скриншот из видео

События сериала развиваются вокруг Сьюзи Пиклз – талантливой актрисы, переживающий творческий кризис. Несмотря на многообещающую профессию, она живет в деревне с мужем и глухим сыном. Ее карьера складывается без особого успеха, да и муж скептически настроен относительно ее карьерных перспектив.

Внезапно судьба дарит шанс всей жизни: ей предложили роль диснеевской принцессы. Но это событие меркнет на фоне того, что кто-то слил в сеть ее интимные фото с украденного смартфона. Теперь Сьюзи придется приложить все усилия, чтобы спасти свои брак и карьеру.

"Успеть за две недели"

Кадр из сериала "Успеть за две недели"

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Звезда "Игры престолов" Мейси Уильямс играет Ким Ноукс, которая с детства воспитывалась вдали от цивилизации. Мама увезла девочку в сельскую местность после того, как муж загадочным образом умер.

Ким выросла и решила отправиться в город, чтобы посетить могилу отца и почтить его память, но вдруг героиня попадает в неприятности. Вместе с братьями-лузерами Дейвом и Ником Ким напивается, а когда они приходят в себя – обнаруживают рядом сумку с крадеными деньгами. Троице предстоит выяснить, кто это подстроил, и параллельно скрываться от полиции и бандитов, которые преследуют друзей.

Кадр из сериала "Личная жизнь"

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Сериал-антология о самом главном чувстве. Дэрби Картер переехала в Нью-Йорк, чтобы найти собственное жизненное призвание. вместо этого девушка вынуждена трудиться на низкооплачиваемой работе. Героине никак не удается встретить мужчину мечты, который стал бы идеальным спутником в семейной жизни.

Кадр из сериала "Беги"

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"Беги" — история уставшей от рутины девушки Руби, которая в один прекрасный день она получает сообщение от своего бывшего бойфренда, ставшего известным лайф-коучем. Он предлагает ей отправиться в интригующее путешествие. Конечно, Руби сразу соглашается, и это решение меняет ее жизнь.

Кадр из сериала "Мы здесь"

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Знаменитые дрэг-дивы Боб, Эврика О'Хара и Шангела ездят по разным городам США, знакомятся с другими представителями культуры и устраивают с ними совместные выступления. Максимальная открытость, творческий подход и любовь к себе — три кита, на которых стоит этот визуально роскошный сериал.

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