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Что посмотреть вечером: ТОП-чудесных романтических фильмов

Киноленты, которые стоит посмотреть влюбленным

Романтические фильмы можно смотреть бесконечно, ведь в большинстве таких историй – ожидаемый, но такой приятный хэппи-енд. Лишь один просмотр такого фильма может заставить нас чувствовать себя на вершине мира и "бабочек" в животе. И поскольку нет единого правильного вида любви, эти фильмы обо всем: трудностях в отношениях, страсти, влюбленности с первого взгляда, сложностях знакомства и многом другом.

Сегодня.lifestyle подготовили для вас подборку душевных фильмов о любви, в которых каждый кадр пропитан этим светлым и ярким чувством.

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Век Адалин

Кадр из фильма "Век Адалин" Фото: themoviedb.org

Более шести десятков лет назад Адалин пережила переохлаждение и остановку сердца вследствие автомобильной катастрофы. С тех пор она не стареет ни на день. Адалин живёт насыщенной жизнью, а её неизменными спутниками остаются её дочь, слепая пианистка и собака. За свою долгую жизнь Адалин так и не смогла встретить любимого человека. Но однажды судьба предоставит ей шанс обрести настоящую любовь. На праздновании Нового года Адалин знакомится с молодым человеком по имени Эллис, ради которого она захочет снова стать смертной и красиво стареть вместе с ним.

Плюс один

Кадр из фильма "Плюс один" Фото: themoviedb.org

Бен и Элис дружат ещё с самого колледжа. Их объединяет настоящая дружба и ничего более. У каждого своя личная жизнь. Элис тяжело переживает разрыв с парнем, а холостяк Бен совершенно не знает что такое серьёзные отношения. Наступает лето, когда многие из их тридцатилетних друзей решили пожениться и буквально закидали ребят приглашениями на свадьбы. Бену и Элис предстоит посетить десять свадеб. Чтобы не быть на свадьбах одиночками Бен и Элис решают объединиться и притвориться настоящей парой. Но для притворщиков судьба приготовила забавный сюрприз...

Не в моём вкусе

"Не в моём вкусе" Фото: themoviedb.org

Клеман едет в командировку в провинциальный городок Аррас на целый год. Как столичный житель он уверен, что в Аррасе будет изнывать от скуки. Но плюсы провинции нашлись быстро. Он может сконцентрироваться на своём хобби – написании книг. Вскоре Клеман знакомится с девушкой по имени Дженнифер. Но их увлечения совершенно не совпадают. Дженнифер предпочитает ночные клубы и караоке, не читает классиков мировой литературы. Но, несмотря на это, между ними возникает притяжение, которое перерастает в страсть. Всё бы хорошо, если бы однажды Дженнифер не обнаружила в книжном магазине новую книгу Клемана, главная героиня которой она сама.

Любовь случается

"Любовь случается" Фото: themoviedb.org

Берк потерял любимую жену, но нашёл в себе силы жить дальше. Чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями, всю боль и горечь трагедии он доверил дневнику, который вскоре перерос в книгу. Опубликованная книга в мгновение стала бестселлером. Сегодня Берк уже известный автор, звезда ток-шоу и часто выступает на телевидении. Он путешествует по штатам и проводит тренинги. Постепенно душевные раны Берка затянулись, но одиночество напоминает о себе. Однажды он знакомится с молодой женщиной по имени Элоиза и влюбляется в неё с первого взгляда. Только вот готов ли Берк к переменам в жизни?

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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