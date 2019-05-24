Что предложить почитать ребенку на каникулах: ТОП-5 интересных книг

"Сегодня" подобрали несколько книг для школьников, которые стоит прочитать на каникулах

Лучшие детские книги, которые стоит прочитать на каникулах Фото: Сегодня

Вскоре в Украине отгремит Последний звонок, и школьники пойдут на заслуженные летние каникулы, во время которых будут иметь немало времени для того, чтобы читать интересные книги. Для школьников разного возраста мы подобрали новые книги, которые обязательно им понравятся.

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Что почитать ребенку летом Фото: Сегодня

Слава Курилов, "Сам в океане"

Школьники непременно оценят документальный роман о выборе будущего, перед которым оказывается каждый выпускник, покидающий родную школу. Его или ее история начинается от Последнего звонка, и впереди еще долгая жизнь с самоутверждением. Поэтому реальная история Станислава Курилова, в которую почти невозможно поверить, захватит молодежь в условиях выбора будущего. Курилов был талантливым океанографом, который не имел в Советском Союзе возможности работать. Потому он отправился в круиз на лайнере и прыгнул с борта в океан. Чтобы спасти свою жизнь и будущее, он проплыл 100 километров к суше.

Что почитать ребенку Фото: Сегодня

Кейтлин Алифиренко, Мартин Ганди, Лиз Уэлч, "Я всегда буду писать в ответ"

Юность — пора любви и писем, которые полны чувств. Поэтому именно для старшего школьного возраста отличным выбором будет книга "Я всегда буду писать в ответ", которая рассказывает историю дружбы американской девочки и африканского мальчика. Роман, как и предыдущий, основан на реальных событиях, что повысит градус чувств.

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Подростков познакомит случай, который изменит их судьбы. Это захватывающая история друзей по переписке, которая стала мировым бестселлером. Они шесть лет переписываются и вместе взрослеют, поэтому эта книга – must have для прочтения юными сердцами.

Лучшие книги для детей Фото: Сегодня

Джонс Диана Уинн, "Заколдованная жизнь"

Этот автор — известна в мире как создатель цикла романов о Ходячем замке Хаула, однако в Украине еще ещё малоизвестная ее серия произведений о маге Крестоманси, которая была издана еще в далеком 1977 году. Сейчас юные и маленькие украинские читатели имеют возможность познакомиться с этим увлекательным произведением. Целый мир этого произведения появился на два десятка лет раньше книг о Гарри Поттере, а потому захватит молодых любителей волшебства среднего школьного возраста.

Интересные книги для детей Фото: Сегодня

Оксана Лущевская, "Железный волк"

Железный волк — традиционный персонаж европейского фольклора, который олицетворял силу и отвагу. Именно он становится причиной приключений юного Вира. Его отец поймал железного волка, но тот исчез. Подозрение пало именно на маленького героя, и его отец выгнал из дома. Путешествие начинается, и переживания за героев захватят читателей младшего школьного возраста во время летних каникул.

Что почитать на каникулах Фото: Сегодня

Галина Вдовиченко, "36 и 6 котов-компаньонов"

Для тех читателей, которые только недавно научились читать, есть захватывающая история о котиках и добре для летних каникул. Людям из дома престарелых очень нужны помощники, и ими стали именно коты-компаньоны. Эта встреча изменит их жизнь. Узнать больше об этой истории маленьким читателям помогут замечательные иллюстрации с изображениями котиков, которые непременно оценит дети, недавно переступившие школьный порог.

Напомним, что ранее мы писали о хоррор-романах молодых украинских писателей.

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