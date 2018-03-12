Что случилось с Чаком Норрисом

Актер уже не снимается в кино, а ухаживает за больной женой и называет себя "пастором"

Нет более известного актера, которого бы так часто вспоминали и делали пародии и коллажи на него и даже на фильмы с его участием. Смешные мэмы на Чака Норисса уже заполонили сеть. Однако, сейчас актер борется не с крутыми злодеями, а за жизнь близкого человека.

На самом деле никакой он не Чак, а Карлос, но даже он об этом редко вспоминает. Чаком его стали называть в Кореи, где он проходил военную службу. После этого он вернулся в Америку, где стал практиковать боевые искусства.

Но в конце 70-х все поменялось и Чак попал в кино. В фильме "Путь дракона" Чак Норрис сыграл врага самого Брюса Ли. Но настоящей звездой он стал в 90-х после выхода "Уокера, техасского рейнджера".

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Однако, в кино Чак не появлялся с 2012 года. Он издавал свой журнал, интересовался политикой, снимал свои проекты. Кроме того, за это время он написал 12 книг, восемь из которых – биография.

Впервые женился он еще до службы и от брака у него осталось два сына. А настоящей любовью Норриса стала модель и религийная фанатичка Джина О'Келли. В 2017 году случился крутой поворот в жизни Чака. Он оставил все ради того, что ухаживать за больной женой. После МРТ, у нее сильные боли и Чак подал в суд на 10 фармацевтических компаний. Сам же Чак называет себя "Пастором" и бунтарем.

Напомним, последний фильм, в котором снялся Чак Норрис – "Неудержимые 2", – вышел в свет в 2012 году, и с тех пор актер исчез с радаров мировых СМИ. Долгое время никто не знал, что именно происходит в его жизни и чем вызван его уход в тень, только на днях ситуация прояснилась.