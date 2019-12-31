Что смотреть в новогоднюю ночь: атмосферные комедии, мультфильмы и концерты
Встречаем Новый год с правильным настроением!
Не знаете, что посмотреть в новогоднюю ночь 31 декабря? Сегодня. Lifestyle подготовили подборку с лучшими фильмами, концертами и атмосферными мультфильмами для самых требовательных зрителей.
Смотрите, как прошел концерт Олега Винника в Киеве:
Создать новогоднее настроение можно с помощью правильно подобранного контента. Встретить Новый год 2020 обязательно нужно радостно, ведь как его встретишь – так и проведешь!
Гринч – похититель Рождества
Картина 2000 года с Джимом Керри и малышкой Тейлор Момсен понравится как детям, так и взрослым. Если вам наскучил Кевин из "Один дома", смело включайте фильм про зеленого злюку, который так обиделся на жителей маленького городка, что вздумал испортить им праздник. Настоящая классика своего жанра!
Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество
Детей в праздничный вечер можно занять еще одной рождественской сказкой. Продолжение истории Белль происходит во время событий оригинального фильма 1991-го года, когда принц Адам еще находился под действием чар колдуньи и был Чудовищем — после того, как он спас Белль от волков в лесу и до того, как он подарил ей свою библиотеку.
Вечера на хуторе близ Диканьки
Фильм 1961 года подарит настоящее ощущение сказки и даже пощекочет нервы! Это превосходная экранизация знаменитого произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" про кузнеца Вакулу, Оксану, Черта и других персонажей.
Новогоднее шоу "Привіт, 20-ті!"
Новый 2020 год телеканал Украина встретит невероятным шоу "Привет, 20-е!". Зрители увидят всех своих любимых артистов и телеведущих, среди которых Олег Винник, Светлана Тарабарова, Pianoбoy, Оля Полякова, DZIDZIO, Мишель Андраде, MELOVIN и другие. Начало 31 декабря в 20:00.
Концерт "Музыкальная платформа"
"Музыкальная платформа" – это лучшие украинские песни и музыканты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы. В масштабном шоу, которое покажет телеканал "Украина" в 00:00, приняли участие популярные украинские артисты: Олег Винник, Сергей Бабкин, Александр Пономарев, Alekseev, TAYANNA, Alyosha, MELOVIN, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil и др.
Ранее мы писали о лучших фильмах 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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