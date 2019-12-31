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Что смотреть в новогоднюю ночь: атмосферные комедии, мультфильмы и концерты

Встречаем Новый год с правильным настроением!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Что смотреть на Новый год 31 декабря Фото: кадр из сериала "Друзья"
Что смотреть на Новый год 31 декабря
Фото: кадр из сериала "Друзья"

Не знаете, что посмотреть в новогоднюю ночь 31 декабря? Сегодня. Lifestyle подготовили подборку с лучшими фильмами, концертами и атмосферными мультфильмами для самых требовательных зрителей.

Смотрите, как прошел концерт Олега Винника в Киеве:

Создать новогоднее настроение можно с помощью правильно подобранного контента. Встретить Новый год 2020 обязательно нужно радостно, ведь как его встретишь – так и проведешь!

Что посмотреть в новогоднюю ночь 31 декабря

Гринч – похититель Рождества

Картина 2000 года с Джимом Керри и малышкой Тейлор Момсен понравится как детям, так и взрослым. Если вам наскучил Кевин из "Один дома", смело включайте фильм про зеленого злюку, который так обиделся на жителей маленького городка, что вздумал испортить им праздник. Настоящая классика своего жанра!

Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество

Детей в праздничный вечер можно занять еще одной рождественской сказкой. Продолжение истории Белль происходит во время событий оригинального фильма 1991-го года, когда принц Адам еще находился под действием чар колдуньи и был Чудовищем — после того, как он спас Белль от волков в лесу и до того, как он подарил ей свою библиотеку.

Вечера на хуторе близ Диканьки

Фильм 1961 года подарит настоящее ощущение сказки и даже пощекочет нервы! Это превосходная экранизация знаменитого произведения Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" про кузнеца Вакулу, Оксану, Черта и других персонажей.

Новогоднее шоу "Привіт, 20-ті!"

Новый 2020 год телеканал Украина встретит невероятным шоу "Привет, 20-е!". Зрители увидят всех своих любимых артистов и телеведущих, среди которых Олег Винник, Светлана Тарабарова, Pianoбoy, Оля Полякова, DZIDZIO, Мишель Андраде, MELOVIN и другие. Начало 31 декабря в 20:00.

Концерт "Музыкальная платформа"

"Музыкальная платформа" – это лучшие украинские песни и музыканты, теплая атмосфера и неожиданные сюрпризы. В масштабном шоу, которое покажет телеканал "Украина" в 00:00, приняли участие популярные украинские артисты: Олег Винник, Сергей Бабкин, Александр Пономарев, Alekseev, TAYANNA, Alyosha, MELOVIN, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil и др.

Ранее мы писали о лучших фильмах 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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