Что за кулисами Вашингтона? О чем фильм "Власть"

Фильм номинирован на "Оскар" в 8 категориях

Обзор фильма "Власть" Фото: YouTube

Через неделю состоится грандиозное событие – вручение кинопремии "Оскар 2019". На награду в главной номинации "Лучший фильм" претендует и картина Адама Маккея – "Власть". На главную роль в фильме – Дика Чейни режиссер пригласил актер Кристиана Бэйла, который мастерски сыграл в предыдущей картине Маккея – "Игра на понижение".

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Также мы сделали небольшой обзор фильма. Если кто-то считает, что фильм будет весьма приукрашен яркими сюжетными выкрутасами, драматичными моментами – ошибаются. Впрочем, картину блестяще вытянул Кристиан Бэйл и другие актеры. Ведь он уже получил за воплощение Чейни "Золотой глобус", номинации на премии BAFTA и "Оскар", последнюю из которых он скорее всего и возьмет. Но ведь режиссер тщательно готовился к съемкам – собирал достоверные факты из жизни Дика Чейни. Немудрено, что фильм вышел немного скучноват.

Кристиан Бэйл в роли Дика Чейни Фото: YouTube

Сюжет и герои фильма "Власть"

По сюжету фильма, главный герой Дик Чейни находился в высших кругах американского общества уже 20 лет. Свою политическую карьеру он построил весьма успешно - служил в администрациях четырех президентов США и знал все, что происходит "за кулисами". Особое уважение и славу он приобрел во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Находясь в роли теневого игрока, кукловода, он изменил ход истории, о чем никто не догадывался. Он стал таким, фактурным Дартом Вейдером в США.

Первое, что бросилось в глаза – сходство с картиной Джо Райта "Темные времена". Тм Гэрри Олдман сыграл Уинстона Черчилля в специальных костюмах, которые показывали тучную фигуру политика. А вот Кристиану Бэйлу для роли пришлось в действительности набрать 20 кг.

Фильм начинается с кадров молодости Дика Чейни, где он предстает перед зрителями заурядным впивохой, его отчисляют за неуспеваемость из Йельского университета. После очередной пьянки и ночи в полиции миссис Чейни (блестяще сыграла Эми Адамс) стает в позу, грозно топает ногой и ставит ультиматум – или Дик берется за голову, или все кончено. И он взялся, да так хорошо, что попал в администрацию президента Никсона.

Дик вместе с женой Линн решили взять Вашингтон своим штурмом и им это удалось. Хоть Чейни и не стал президентом, он выбрал путь серого кардинала и, Буш-младший играл на публику, перебрал на себя всю власть.

"Власть" Фото: YouTube

Стоит, конечно, отдельно выделить персонаж супруги Дика Чейни, которую сыграла Эми Адамс. Линн постоянно толкала Дика вперед, пытаясь воплотить через него свои собственные мечты о власти, ведь в то время женщин не пускали в большую политику. Она признавалась, что сама хотела бы сидеть в кресле президента, но согласится хотя бы на должность первой леди США. Не зря же говорят, что муж – голова, а жена – шея!

Сэм Рокуэлл воплощает Буша-младшего Фото: YouTube

Компанию Бэйли и Адамс составили Стив Карелл и Сэм Рокуэлл. Карелл играет министра обороны при Буше-младшем Дональда Рамсфельда, а Рокуэлл – самого Буша-младшего. Игра Карелла и Чейни показывают нам, что в политике – друзей нет.

Картинка и впечатления

Потолстевший (наверное, в последний раз ради роли) Кристиан Бэйл блестяще сыграл, как и Эми Адамс. Но, мне кажется, в их дуете чего-то не хватает. Да даже взять их возраст – он – стареет, лысеет и толстеет на глазах, а она такая же фигуристая, немного бледная и с другой прической.

Стив Карелл воплощает министра обороны при Буше-младшем Дональда Рамсфельда Фото: YouTube

Вначале скучновато, потом непонятно, но интересно и в конце – немного противно. Серьезно, осталось ощущение, что тебя пополоскали во всем этом политическом супе, закулисном отваре и выпустили на свет божий. От политического фильма хотелось бы какой-то политической тонкости, что-ли, какой-то сдержанности. "Нерассказанная правдивая история, которая изменила ход истории" – немного преувеличенно, как по мне.

Напомним, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля с 1:30 на телеканале "Украина".

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