Что за кулисами Вашингтона? О чем фильм "Власть"
Фильм номинирован на "Оскар" в 8 категориях
Через неделю состоится грандиозное событие – вручение кинопремии "Оскар 2019". На награду в главной номинации "Лучший фильм" претендует и картина Адама Маккея – "Власть". На главную роль в фильме – Дика Чейни режиссер пригласил актер Кристиана Бэйла, который мастерски сыграл в предыдущей картине Маккея – "Игра на понижение".
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Также мы сделали небольшой обзор фильма. Если кто-то считает, что фильм будет весьма приукрашен яркими сюжетными выкрутасами, драматичными моментами – ошибаются. Впрочем, картину блестяще вытянул Кристиан Бэйл и другие актеры. Ведь он уже получил за воплощение Чейни "Золотой глобус", номинации на премии BAFTA и "Оскар", последнюю из которых он скорее всего и возьмет. Но ведь режиссер тщательно готовился к съемкам – собирал достоверные факты из жизни Дика Чейни. Немудрено, что фильм вышел немного скучноват.
Сюжет и герои фильма "Власть"
По сюжету фильма, главный герой Дик Чейни находился в высших кругах американского общества уже 20 лет. Свою политическую карьеру он построил весьма успешно - служил в администрациях четырех президентов США и знал все, что происходит "за кулисами". Особое уважение и славу он приобрел во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Находясь в роли теневого игрока, кукловода, он изменил ход истории, о чем никто не догадывался. Он стал таким, фактурным Дартом Вейдером в США.
Первое, что бросилось в глаза – сходство с картиной Джо Райта "Темные времена". Тм Гэрри Олдман сыграл Уинстона Черчилля в специальных костюмах, которые показывали тучную фигуру политика. А вот Кристиану Бэйлу для роли пришлось в действительности набрать 20 кг.
Фильм начинается с кадров молодости Дика Чейни, где он предстает перед зрителями заурядным впивохой, его отчисляют за неуспеваемость из Йельского университета. После очередной пьянки и ночи в полиции миссис Чейни (блестяще сыграла Эми Адамс) стает в позу, грозно топает ногой и ставит ультиматум – или Дик берется за голову, или все кончено. И он взялся, да так хорошо, что попал в администрацию президента Никсона.
Дик вместе с женой Линн решили взять Вашингтон своим штурмом и им это удалось. Хоть Чейни и не стал президентом, он выбрал путь серого кардинала и, Буш-младший играл на публику, перебрал на себя всю власть.
Стоит, конечно, отдельно выделить персонаж супруги Дика Чейни, которую сыграла Эми Адамс. Линн постоянно толкала Дика вперед, пытаясь воплотить через него свои собственные мечты о власти, ведь в то время женщин не пускали в большую политику. Она признавалась, что сама хотела бы сидеть в кресле президента, но согласится хотя бы на должность первой леди США. Не зря же говорят, что муж – голова, а жена – шея!
Компанию Бэйли и Адамс составили Стив Карелл и Сэм Рокуэлл. Карелл играет министра обороны при Буше-младшем Дональда Рамсфельда, а Рокуэлл – самого Буша-младшего. Игра Карелла и Чейни показывают нам, что в политике – друзей нет.
Картинка и впечатления
Потолстевший (наверное, в последний раз ради роли) Кристиан Бэйл блестяще сыграл, как и Эми Адамс. Но, мне кажется, в их дуете чего-то не хватает. Да даже взять их возраст – он – стареет, лысеет и толстеет на глазах, а она такая же фигуристая, немного бледная и с другой прической.
Вначале скучновато, потом непонятно, но интересно и в конце – немного противно. Серьезно, осталось ощущение, что тебя пополоскали во всем этом политическом супе, закулисном отваре и выпустили на свет божий. От политического фильма хотелось бы какой-то политической тонкости, что-ли, какой-то сдержанности. "Нерассказанная правдивая история, которая изменила ход истории" – немного преувеличенно, как по мне.
Напомним, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня". На месте события будут работать известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.
Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".
Смотрите прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 24 на 25 февраля с 1:30 на телеканале "Украина".
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