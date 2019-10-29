"Чудо-женщина 2": стал известен главный злодей сиквела

Теперь понятно, кого сыграет Педро Паскаль

Максвелл Лорд Фото: twitter.com/PattyJenks

Как известно, Патти Дженкинс снимает вторую часть фильма "Чудо-женщина 2", главную роль в котором по прежнему исполнит Галь Гадот. Теперь же появились подробности о том, какой злодей появится в картине. Им станет классический дисишный антагонист Максвелл Лорд, впервые появившийся на страницах комикса "Лига справедливости", в первом выпуске.

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Об этом объявила сама постановщица на своей странице в Твиттере, где она опубликовала изображение Максвелла Лорда из оригинального комикса.

Отметим, что Лорд – бизнесмен-толстосум, обладающий телепатией и жаждущий уничтожить всех, у кого есть какие-либо сверхспособности. В фильме "Чудо-женщина: 1984" эту роль исполнит звезда сериала "Игра престолов" Педро Паскаль.

Кстати, еще одним злодеем, вернее злодейкой будет героиня Кристен Уиг — ученая-археолог Барбара Энн Минерва, превратившаяся в женщину-кошку Гепарду. Релиз второй "Чудо-женщины" намечен на 4 июня 2020 года.

Напомним, ранее в сети появился первый красочный постер картины. На постере показана исполнительница главной роли Галь Гадот в новом золотом костюме.

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