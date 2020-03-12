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Coldplay сняли второй клип в Киеве: захватывающее видео

В клипе можно увидеть киевские мафы и "Кузницу на Рыбальском"

Марина Попович
Сегодня, 20:05

Всемирно известная британская группа Coldplay презентовала новую видеоработу на песню Trouble in Town со своего студийного альбома Everyday Life. Интересно, что клип был снят на улицах украинской столицы! В видео можно заметить район станции метро "Олимпийская", а также Рыбальский остров.

Над новым клипом британских знаменитостей работала украинская компания Radioaktive Film. А его презентация состоялась 12 марта на YouTube-канале группы. Режиссером видео стала ирландка Айофе МакАрдл, известная по сотрудничеству с группой U2.

Смотреть клип Coldplay – Trouble in Town

Видеоработа получилась яркой и захватывающей. В интервью изданию the Village Ukraine представители компании Radioactive Film рассказали, что клип снимали на Ленинской кузнице и по всему Киеву: на кадрах видно ЖК Chicago Central возле станции метро "Олимпийская", улицу Старовокзальную, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid. Также можно заметить киевские мафы, аптеки, а на полках в супермаркете можно разглядеть украинские продукты.

  • Эта работа вдохновлена антиутопией Джорджа Оруэлла "Скотный двор". Клип показывает Нью-Йорк будущего, населенный фантастическими и не очень приятными существами – жуткими драконами, лисами и снежными барсами. Управляет всем этим диктатор – он изображен в образе свиньи.

Отметим, что это уже не первый клип Coldplay, над которым работала украинская компания Radioaktive Film. Раньше они вместе с днепровской студией Gloria FX сняли видео на песню Up&Up.

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