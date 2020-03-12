Coldplay сняли второй клип в Киеве: захватывающее видео

В клипе можно увидеть киевские мафы и "Кузницу на Рыбальском"

Всемирно известная британская группа Coldplay презентовала новую видеоработу на песню Trouble in Town со своего студийного альбома Everyday Life. Интересно, что клип был снят на улицах украинской столицы! В видео можно заметить район станции метро "Олимпийская", а также Рыбальский остров.

Над новым клипом британских знаменитостей работала украинская компания Radioaktive Film. А его презентация состоялась 12 марта на YouTube-канале группы. Режиссером видео стала ирландка Айофе МакАрдл, известная по сотрудничеству с группой U2.

Смотреть клип Coldplay – Trouble in Town

Видеоработа получилась яркой и захватывающей. В интервью изданию the Village Ukraine представители компании Radioactive Film рассказали, что клип снимали на Ленинской кузнице и по всему Киеву: на кадрах видно ЖК Chicago Central возле станции метро "Олимпийская", улицу Старовокзальную, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid. Также можно заметить киевские мафы, аптеки, а на полках в супермаркете можно разглядеть украинские продукты.

Эта работа вдохновлена антиутопией Джорджа Оруэлла "Скотный двор". Клип показывает Нью-Йорк будущего, населенный фантастическими и не очень приятными существами – жуткими драконами, лисами и снежными барсами. Управляет всем этим диктатор – он изображен в образе свиньи.

Отметим, что это уже не первый клип Coldplay, над которым работала украинская компания Radioaktive Film. Раньше они вместе с днепровской студией Gloria FX сняли видео на песню Up&Up.

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