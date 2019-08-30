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Comic Con Ukraine 2019: ТОП-10 причин посетить фестиваль

В этом году на фестиваль в Украину приедут звезды Голливуда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Comic Con Ukraine 2019
Comic Con Ukraine 2019
Фото: пресс-служба

В Киеве 21-22 сентября, на территории Арт-завода Платформа второй раз пройдет международный конвент современной поп-культуры Comic Con Ukraine 2019. В этом году фестиваль ожидает много гостей, звездных селебрити и участников со всего мира. Например, в Украину приедет легендарный актер Дэнни Трехо.

Также узнайте, как прошел кинофестиваль в Одессе:

Также одним из хедлайнеров фестиваля заявлено соавтора легендарной видеоигры Doom – Джона Ромеро.

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Предлагаем 10 причин, почему стоит посетить Comic Con Ukraine 2019:

  1. Cosplay- и Cover Dance-шоу на главной сцене. Первый в Украине отбор на World Cosplay Summit, который пройдет в Японии и единственный в Украине конкурс Dog-Cosplay;
  2. Выступления "звездных" гостей и автограф-сессии;
  3. Официальные стенды от компаний кинопроката, игровых разработчиков и тематические фото стенды;
  4. Огромная зона настольных игр и зона живых ролевых игр – LARP;
  5. Наибольший гик-маркет страны, специальные презентации издателей комиксов и встречи с такими художниками как Брюно Дюамель (Франция) – автор графической адаптации романа О де Бальзака "Отец Горио" и Джон JagoDibuja Герра (Колумбия) – серия стрипов Living with Hipstergirl and Gamergirl;
  6. Выступления музыкальных групп: Magic Sword (США) – известные саундтреками к игре Hotline Miami 2: Wrong Number – создатели трека к трейлеру Thor: Ragnarok и еще группы Violet Raymoor, Timecop1983, ZWYNTAR, Orionix, Nika Lenina;
  7. Игровые турниры;
  8. Квесты;
  9. Крутой подарок для фанатов "Звездных Войн" – полноразмерный 12-метровый истребитель T-65 X-Wing из Германии;
  10. Фудкорт, бары и зоны отдыха на любимой локации Киева.

Отметим, что в прошлом году фестиваль посетило более 20 000 фанатов среди которых ценители комиксов, анимации, кинематографа, видеоигр и литературы.

Напомним, в 2018 году фестиваль посетил британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир".

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