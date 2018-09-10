Creative Arts Emmy Awards: назван самый лучший мультсериал года

Лучшим мультсериалом оказалось анимационное шоу "Рик и Морти"

Кадр из мультфильма "Рик и Морти"

В Лос-Анджелесе прошло награждение премии Creative Arts Emmy Awards. Лучшим мультсериалом оказалось анимационное шоу "Рик и Морти". Об этом сообщили на сайте премии. Вторая часть церемонии состоялась 9 сентября.

Отметим, что "Рик и Морти" заработали награду за эпизод "Огурчик Рик". А вот премия за лучший короткометражный анимационный фильм достался мультсериалу "Робоцып".

Напомним, культовый сериал "Игра престолов" завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards 2018 – семь статуэток из 22 номинаций. Еще одним триумфатором стал мини-сериал "Убийство Версаче" в рамках проекта "Американская история преступлений". Шоу получило четыре награды, в том числе – за Лучшие костюмы.

Отметим, что в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Microsoft 17 сентября пройдет полная церемония награждения премии "Эмми". Недавно были объявлены все номинанты.