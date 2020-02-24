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Цвет настроения – белый: в Киеве впервые устроят пикник Le Dîner en Blanc

Главное требование пикника – сохранить строгий дресс-код и прийти в белом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26

В июне в Киеве впервые пройдет всемирно известный поп-ап пикник Le Dîner en Blanc. Традиция ежегодного закрытого ужина распространилась по всему миру и представлена в таких городах как Париж, Монреаль, Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Буэнос-Айрес, Мехико, Торонто, Найроби и Лос-Анджелес. Этим летом список столиц мира, принимающих культовое событие, пополнит и Киев.

Поп-ап пикник Le Dîner en Blanc
Поп-ап пикник Le Dîner en Blanc
Фото: пресс-служба

Локацию держат в секрете. По правилам события она будет известна всего за час до мероприятия. Волонтеры с пункта сбора проведут вас к месту проведения пикника. Попасть на закрытый ужин можно только подав заявку в список ожидания через официальный сайт, либо получив личное приглашение от компании-организатора. Также квоты распределяются среди партнеров.

Главное требование пикника – сохранить строгий дресс-код. Все гости должны быть одеты в белую одежду. Также можно принести собственный складной стол, белые стулья, белую скатерть, посуду, а также еду и вино. Для тех, кто не хочет обременять себя сборами, можно оформить предварительный заказ напитков и закусок онлайн.

Поп-ап пикник Le Dîner en Blanc
Поп-ап пикник Le Dîner en Blanc
Фото: пресс-служба

Le Dîner en Blanc был основан в 1988 году в Париже Франсуа Паскье. Когда молодой, начинающий предприниматель вернулся из длительного путешествия в родной город, он захотел собрать своих друзей и знакомых на пикник. Поскольку количество приглашенных гостей быстро увеличивалось, он решил провести ужин прямо в центре города и попросил всех одеться во все белое, чтобы легко распознать друг друга.

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В июне 2018 года Le Diner en Blanc de Paris отметил свое 30-летие на родине. Рекордные 17 тыс. гостей со всего мира собрались в центре французской столицы, чтобы отпраздновать этот исторический момент.

Напомним, что 7-12 июля 2020 года пройдет музыкальный фестиваль Atlas Weekend-2020.

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