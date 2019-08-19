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Дана Павлычко: "Украинская литература могла бы стать мощной силой в борьбе с российской пропагандой"

Девушка в 23 года вернулась в Украину, чтобы возглавить книжное издательство

"Я с самого детства протестовала против надуманных правил и формальностей", – говорит наследница литературной династии и глава издательства "Основы". Она и в эти минуты олицетворяет то, о чем говорит. Мы встречаемся в один из сложных моментов для всех офисных работников – утро понедельника. Несмотря на это, в издательстве царит спокойная и расслабленная атмосфера, сотрудники пьют чай на балконе с видом на уютный двор, и это при том, что в нескольких шагах вечно шумящий перекресток между Дворцом спорта и НСК "Олимпийский".

Дана Павлычко и сама олицетворяет фразу "быть, а не казаться". На интервью она приходит в коротких джинсовых шортах, на лице минимум мейкапа. Тем интереснее поговорить с девушкой, которая рискнула вернуться из Европы и в 23 года самостоятельно возглавить книжное издательство – не самый простой бизнес в цифровую эпоху. Она приглашает нас в свой кабинет – здесь картины современных художников и красочный стенд со всеми изданиями бренда.

Со щелчком диктофона Дана максимально сосредотачивается, она предельно внимательна и к вопросам, и к тому, как будет на них отвечать. Надеемся, что нам она все же рассказала чуть больше, чем обычно.

- Ваша мама была литературоведом, ваши дедушки – писатель Павел Загребельный и поэт Дмитрий Павлычко. А был ли вообще шанс, что вы не свяжете свою жизнь с литературой?

- Моя семья, конечно же, дала мне большой старт. Но я действительно думала, что не пойду по их стопам, да и они не настаивали. Все сложилось достаточно спонтанно. Я училась на экономиста за границей. Затем, уже вернувшись в Украину, поняла, что готова возглавить издательство, продолжить семейное дело, дело моей мамы, которая умерла, когда мне было 11 лет. Мой отец, который уехал за границу и до сих пор живет там, обрадовался, узнав о моем намерении. Для меня же было главное, что это мое решение, и я сейчас могу утверждать, что не ошиблась.

Дана с мамой и дедушкой Дмитрием Павлычко

- Когда наступил этот переломный момент?

- Первоначально я возвращалась в страну, чтобы заниматься государственным управлением. Но тогда остро назрел вопрос, а что делать с "Основами": менять их или вообще закрывать? И вот в этом году идет 10 лет, как я его возглавляю. Всего самому издательству почти 30 лет.

Наша литература разрывает шаблоны.

- Поделитесь, каково это – учиться, когда твоих дедушек изучают в школьной программе?

- Да, учиться в наших школах вообще сложно, они у нас еще советского типа. Помню, что я там долго не могла себя найти, хулиганила, срывала уроки, шла против навязанных там рамок, и этот дух передался в книги, которые мы сейчас делаем. Наша литература разрывает шаблоны. Так что можно сказать, я стала уже хулиганом литературным.

- Вы пришли в бизнес, будучи еще совсем юной девушкой. Сталкивались ли с недопониманием со стороны мужчин? Сейчас много говорят о том, что женщинам сложнее строить карьеру, даже голливудские актрисы часто получают меньшие гонорары...

- Да, мы на эту тему даже книжку выдали Тамары Марценюк "Гендер для всех". Женщинам действительно нелегко. Мне повезло, я с такими проблемами не столкнулась. Но я ощутила, что люди в бизнесе не очень любят серьезно воспринимать молодых начинающих предпринимательниц. А ведь нет ни одного шаблона, по которому нужно выглядеть или жить. К сожалению, пока еще стереотипы довлеют в обществе. А ведь женщина никому ничего не должна, и она может быть свободной в том, как она выглядит, где работает и что говорит! Нужно всегда оставаться собой.

Дана Павлычко Фото: Тарас Безпалый

- Вас с детства воспитывали такой свободной или это приобретенная черта характера?

- Я всегда была против правил, которые мне казались нелогичными. У нас одна жизнь и следует прожить ее счастливо.

Мы до сих пор спорим с дедушкой по поводу дизайна книжки.

- А знаменитые дедушки не старались установить некие рамки в воспитании?

- Конечно, у старшего поколения свои взгляды, но мне важно оставаться в гармонии с собой, только тогда я счастлива.

- Ругали ли они вас за откровенные издания?

- Да мы до сих пор спорим с дедушкой (Дмитрием Павлычко, Павел Загребельный умер в 2009 году – прим. ред.) по поводу дизайна книжки, что мы должны делать, а что нет, но ведь здорово. Важно слышать разные мнения. Разные взгляды в итоге сделают книгу еще интереснее, а мою фантазию шире. Да и следует радоваться критике, но конструктивной!

Книги издательства "Основы" Фото: Тарас Безпалый

- Да, хейт в соцсетях явно к ним не отнесешь...

- Социальные сети – это страшная лавина. Я стараюсь минимально проводить там время, захожу только по работе. У меня нет приложения Facebook на телефоне. Соцсети портят жизнь, не делают людей счастливыми, а только создают иллюзию общения. Там очень много лишней информации, которая и не нужна вам абсолютно. Лучше оставшееся от работы время провести вместе с друзьями, почитать, погулять или ничего не делать, наблюдать за солнцем и небом.

Мы не вступаем в споры и конфликты в социальных сетях.

- И у вас есть на это время?

- Есть, потому что я специально так планирую. Вот вы перестаньте активно сидеть в соцсетях, и сами удивитесь, как много времени у вас появится.

- Возвращаясь к теме хейта или как раз обидно-несправедливых комментариев в соцсетях...

- Конечно, больно иногда читать. В кодексе нашего издательства прописано, что мы не вступаем в споры и конфликты в социальных сетях. Да и неконструктивно это, ведь вокруг жизнь, и она прекрасна. Так что на откровенно негативные комментарии мы не обращаем внимания. Если нам конкретно указали на ошибку, мы извиняемся и исправляемся. А вот если мы, например, получим отзыв, что пришла бракованная книга, то мы можем компенсировать ее стоимость.

Дана Павлычко – глава издательства "Основы" Фото: Тарас Безпалый

- Вы работаете с молодыми авторами?

- Так как мы не работаем с художественной литературой, мы чаще издаем молодых иллюстраторов. Мы уже провели конкурс UKRAINIAN YOUNG BOOK DESIGN AWARDS, где искали лучших иллюстраторов до 30 лет. Издательство сейчас работает над многими книгами и по фотографии. Так что нам тоже нужны мастера этого дела и особенно хочется привлечь старшее поколение. Еще мы в поиске классного нон-фикшена. Готовы выдавать и автобиографии, и мемуары. Так что мы как раз всегда ищем новые имена и новые взгляды на Украину, ведь мы работаем в большинстве случаев с нашим контентом. Следует давать людям шанс творить.

- Есть ли формула успешной книги?

- Это очень сложный бизнес. У нас есть успешные книги, есть и менее понравившиеся читателю. Наша англоязычная серия Awesome Ukraine, где есть книги Awesome Kyiv, Awesome Lviv, Awesome Dnipro, Awesome Odesa – вот эта серия для нас и олицетворяет успех, ее очень тепло приняла публика. В этом году мы расширяемся и приступаем к работе над иностранными Awesome: Казахстан, Азербайджан, Киргизстан. Если говорить о художественной литературе, то я тоже ищу всегда, что такого интересного почитать. Мне в книгах важен новый взгляд на реальность, существование человека, и чтобы эти месседжи не повторялись с ранее мною уже прочитанными. Нового бояться не нужно. Важно верить в автора, и тогда он поверит в себя и сделает еще лучше.

Дана Павлычко Фото: Тарас Безпалый

- Как привлечь заграничного читателя?

- Мы понимаем, что они ничего о нас не знают. Вот мы и начали делать гиды о стране. Украинская литература вообще не присутствует на заграничном рынке, она нуждается в серьезном промо. Следует искать новые имена и рекламировать их на международной ярмарке и литературных собраниях для того, чтобы там о них узнавали. В смысле литературы Украина – черное место на карте. Книги ведь тоже такой же продукт, как и все остальное, им тоже нужен хороший маркетинг. В этой сфере остро необходима и помощь страны. Государство должно помогать талантливым украинским авторам, чтобы о них узнал весь мир. Я надеюсь, что новоизбранная власть все же будет уделять время и данной нише. Для украинской культурной дипломатии это очень важно. Украинская литература могла бы стать мощной силой в борьбе с российской пропагандой. РФ выделяет колоссальные деньги для промо своей культуры во всем мире.

Дело моей жизни – "Основы".

- Какие еще шаги следует предпринять государству в сфере книгоиздания?

- Действий должно быть очень много. Начать хотя бы с помощи в развитии украинских книжных магазинов на местном и национальном уровнях. Больше прозрачности в процедуре закупки библиотеками литературы. Хотелось бы изменений и в сфере высшего образования. Университеты вообще не закупают книги и к нам тоже ни разу не обращались. Ожидаю, что в будущем появится и грантовая программа для иностранных издательств. То есть они получают средства на перевод украинских писателей. Такая модель уже эффективно работает во всем мире, и нам следует тоже запустить подобную программу.

Дана Павлычко рассказала о развитии книгоиздания в Украине Фото: Тарас Безпалый

- А вы сами думали идти в политику?

- Сейчас я предана только издательству. Я готова присоединяться к разным культурным проектам, но дело моей жизни – "Основы".

Стараюсь не брать на себя больше, чем нужно.

- Как относитесь к тому, что звезды идут в политику?

- Бывают случаи, когда люди не из сферы государственной политики приходят и делают изменения к лучшему, но все же это больше исключения, чем правила. Я считаю, человек должен быть готовым к такой работе и ответственности. Им следует знать закон, историю, понять, как работает государственный аппарат, ведь уже не осталось времени на учебу и ошибки. Я думаю, много людей хотят делать добро, но закончится это может трагично. Все же я стараюсь быть оптимистом, ведь нужны изменения, люди устали от старых политических элит и им нужны не иллюзорные реформы. С певцами и ведущими идут и профессионалы в составе партий, может все и получится.

- У вас растет годовалая дочь Соломия, как совмещаете успешную работу и личную жизнь?

- Я люблю то, что делаю, и у меня получается это органично совмещать с семейными заботами. Кроме этого, я не даю себе дополнительных вызовов. Хоть и я иногда корю себя, что делаю мало, но стараюсь все же такие мысли гнать прочь, важно же и любить себя. Просто стараюсь не брать на себя больше, чем нужно. Я умею делегировать, давать работникам независимость, и тогда бизнес становится еще более эффективным.

Дана Павлычко с дочерью Соломией Фото: Тарас Безпалый

- Где вы познакомились со своим мужем, режиссером Романом Блажаном?

- На учебе, в украинской школе политических студий. По статистике, это очень популярная практика: люди знакомятся благодаря друзьям или на учебе. Я пришла совершенствовать себя и встретила там свою любовь. Он из Донецка, а я из Киева, можно сказать, что мы "сшиваем" Украину. Мне повезло, я всю жизнь искала своего человека и встретила его.

- Вы оба из творческой профессии?

- Мы сразу стали друзьями, командой, а это залог взаимопонимания. Конечно, когда вы вместе живете, можно посоветовать что-то друг другу касательно бизнеса. А вообще мы очень независимые. У каждого свой путь, но мы оба можем предложить другой взгляд на какой-то вопрос, и это очень помогает.

- Дома получается перестроиться из режима "руководитель" в режим "жена"?

- Да, потому что я вообще открыта к взглядам других и командовать – это не главная моя амбиция. Даже на работе я хочу, чтобы каждый сам себе был директором.

- Вы выходили замуж в очень нетипичном для украинской невесты образе, как решились на такой?

- А почему бы и нет? Всегда можно надевать то, что хочешь именно ты. Я и сейчас ношу свой свадебный образ. Да, мне захотелось быть в такой вот пижаме на своей свадьбе.

Мне повезло, я всю жизнь искала своего человека и встретила его.

Свадебные фото Даны Павлычко и Романа Блажана Фото: Тарас Безпалый

- Какая книга из недавно прочитанных вас больше всего зацепила?

- Я одновременно всегда читаю нон-фикшн, философские и художественные книги. Сейчас заканчиваю Джозефа Штирлица о моральности капитализма. В ней идет речь о том, почему современный мир сталкивается с такими вызовами, почему в США выбрали Трампа, почему сейчас отдают предпочтения ультраправым силам. Объясняется, что все вышеописанные события породила экономическая либеральная теория. В этой книге еще идет речь и о том, почему скандинавские страны счастливее, там нет неравенства, а ведь это тоже главная проблема в Украине. Для того, чтобы понять, как развиваться нашей стране дальше, нужно понять, как это искоренить. Как сделать так, чтобы мы все жили в гармоничной стране.

- Что же в ближайшем будущем ждать от "Основ"?

- Кулинарную книгу, книги по фотографии, особенно продолжение серии о балконах и о церковной архитектуре. Мы планируем еще издать Awesome о гастрономии Украины, о вине, о наших фермерских хозяйствах.

Ранее мы также писали о книгах, которые стоит почитать для саморазвития.

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