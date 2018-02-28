Даша Малахова сыграет в "непристойной повести"

Создатель Kartata Potata Studiо, актриса, окончившая курс Энтони Хопкинса, Даша Малахова порадует своих поклонников игрой в "непристойной повести". Именно так звучит второе название пьесы по произведению Александра Куприна "Яма" украинско-словацкого режиссера Валентина Козьменко-Делинде – "Вера, Надежда, Любовь… /ЯМА/".

Даша Малахова. Фото: пресс-служба

Нашумевшая и очень популярная в свое время повесть и сегодня вызовет бурю эмоций у зрителей. Действие происходит в публичном доме, главные героини – представительницы древнейшей профессии. Но не все так однозначно и банально.

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"Сегодня, когда процветают разные "-измы" – сексизмы, национализмы и т.д., уровень толерантности нулевой. Поэтому тема всепрощения и любви, поднятая в пьесе, актуальна как никогда. Мы легко вспыхиваем, легко влюбляемся, легко расстаемся. Отношения обесцениваются. Этот спектакль рассказывает не о конфетно-шоколадных переживаниях, а о настоящей любви, ради которой мы страдаем и даже умираем", – рассказала Даша.

Даша Малахова. Фото: пресс-служба

По ее словам, образ Тамары строится на прошлом, интегрируется с настоящим и проецируется в будущее.

"Моя героиня – это особый тип женщин, безусловно, сильный характер. Она дерзкая и добивается своего. Но очень важно не потерять человечность при этом. Образ не собирательный, не типичный, но в нем много понятного всем. В каждой женщине есть желание верить в лучшее, есть стремление приспособиться к реальной жизни. Этот образ позволяет нам понять, как важно то, что дают детям родители, какие усилия в их воспитание вкладывают и насколько важную роль для будущей жизни играют переживания прошлого. Любой образ сложно воплощать. Конечно, вести кулинарную программу намного проще! Но этим-то мне и нравится работать в театре: разбирать героев по крупицам и создавать новые образы", – говорит Даша.

Стоит отметить, что с режиссером Валентином Козьменко-Делинде Малахова работала впервые совместно.

Даша Малахова. Фото: пресс-служба

"Это был весомый и интересный опыт не только для меня, но и для всей труппы. К нашему удивлению, мы не так много работали над текстами, как привыкли. За нас эту работу выполнил режиссер, адаптировав произведение для постановки. Мы, актеры, больше ассоциировали, фантазировали. Сложность работы была в том, чтобы не создать банальные образы женщин легкого поведения. Непросто было избавиться от клише, что они ведут себя как-то особенно. Режиссер поставил нам задачу показать таких женщин обычными – как уборщиц, врачей, учителей и т.д. Они так же ходят на работу, так же ведут себя в быту, так же чувствуют, как и мы все. И вот это и было самое сложное – быть абсолютно честными с собой", – отметила Даша Малахова.

Премьерные спектакли "Вера, Надежда, Любовь… /ЯМА/" в Театре на Подоле на Новой сцене можно будет посмотреть 3,4 марта.

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" Даша Малахова рассказала о планах расширить семью, о возрасте и о том, почему в жизни ничего не стоит бояться.