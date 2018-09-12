Декард Шоу уже в деле: появился яркий кадр со съемок спин-оффа "Форсажа"

Дуэйн Джонсон уже рассказал, что фильм "Хоббс и Шоу" уже начали снимать

Кадр из фильма "Форсаж 8"

Актер Дуэйн Джонсон, который стал отцом в третий раз, с энтузиазмом заявил, что съемки фильма "Хоббс и Шоу" наконец стартовали. Он выложил в Instagram первое фото с площадки.

На фото, которым поделился "Скала", Джейсон Стэтхэм беседует с режиссером проекта Дэвидом Литчем ("Атомная блондинка", "Дэдпул 2") на фоне крутого спорткара.

Джейсон Стэтхэм и Девид Линч Фото: instagram.com/therock/

"День первый, эволюция официально началась. Долгожданный спин-офф "Форсажа". Хоббс и Шоу наэлектризованы. Мой преступный и веселый партнер Джейсон Стэйтем выглядит на миллион баксов. Наш визионер и плохая задница режиссер Дэвид Литч (только что снявший "Дэдпула 2") стоит у руля, и мы готовы развивать франшизу в новых и захватывающих направлениях…", — написал Скала под фотографией.

Отметим, что о сюжете пока ничего неизвестно. Однако, как мы ранее сообщали, Идрис Эльба сыграет главного злодея, и это безусловный факт в пользу проекта. Релиз запланирован на август 2019 года.

Напомним, фильм "Хоббс и Шоу" является первым фильмом-ответвлением франшизы "Форсаж". Посвящен он будет персонажам Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма, то есть федеральному агенту Люку Хоббсу и бывшему преступнику Декарду Шоу. Отметим, что Вина Дизеля и компании в проекте не будет. А вот кто появится в фильме, так это звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби - она сыграет сестру Шоу.