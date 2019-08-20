День Независимости Украины 2019: появились подробности подготовки "Шествия Достоинства"

Режиссерами выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко

Подготовка ко Дню Независимости Украины Фото: пресс-служба

В Киеве с размахом готовятся к масштабному действу в честь Дня Независимости Украины 2019. Как известно режиссерами стали Алан Бадоев и Елена Коляденко. В подготовке масштабного мероприятия задействованы пять оркестров, звезды оперной сцены, 17 пианистов и народные артисты Украины.

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"Мы должны помнить наших героев. Тех, кто отдал свои жизни за лучшее будущее для нашей страны. Символ нашего будущего – наши дети. Не случайно, именно они станут важными действующими лицами в программе ходы", – отметил режиссер Алан Бадоев.

Вместе с ним событие, получившее название "Шествие Достоинства" готовит известный режиссер-постановщик Елена Коляденко. Она призналась, что бюджет на торжественную программу ходы вышел относительно небольшим. "Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на реальных людей – их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна", – рассказала Коляденко.

Алан Бадоев добавил: "День Независимости – это наша с вами история и эта история не о силе, а о людях. Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а его летчика. А вместе с ними рядом ученого, врача, спортсмена, художника".

Режиссер рассказал, что в процессе подготовки программы был поражен талантами и способностями всех тех людей, которые задействованы в событии. "Мы способны на грандиозные вещи, когда объединяем нашу энергию вместе", – сделал вывод Бадоев.

Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба Подготовку ко Дню Независимости Украины 2019 Фото: пресс-служба 1/9

Другие подробности программы станут известны позже, а в данный момент проходят ежедневные репетиции. Известно, что "Шествие Достоинства" запланирована на утро 24 августа. Кроме торжественной части и самой ходы, в программу войдет церемония награждения с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы писали об украинских традициях, о которых мало кто знает.

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