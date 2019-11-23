День памяти: ТОП-5 фильмов о Голодоморе

Фильмы, в которых показаны события 1932-1933 годов

Кадр из фильма "Цена правды" Фото: YouTube

Ко Дню памяти жертв Голодомора, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, мы сделали подборку глубоких и тематических фильмов. Ведь такая тема не обошла стороной кинематограф.

"Голод-33", 1991

Это первый художественный фильм о голоде 1932-1933 годов, снятый по мотивам повести Василия Барки "Желтый князь".

В 1932 году, несмотря на хороший урожай, у людей отбирают все запасы, еду и скот, аргументируя это созданием колхозов. Люди ищут остатки семян на полях, едят сорняки, крыс, а дальше – начинают есть друг друга. "Голод-33" – это черно-белая трагедия глазами маленького голодного ребенка, семья которой – обычные крестьяне, через советский искусственный голод также несут потери.

"Поводырь", 2014

Главные роли играют народный артист Украины Станислав Боклан, певица Джамала и правнук украинского диссидента Михаила Сороки – Антон Святослав Грин.

В начале 1930-х годов в Харьков приезжает американский инженер Майкл Шемрок вместе со своим сыном Питером. В его руки попадают секретные документе о запланированном массовое изъятии продовольствия советской властью. Через эту информацию Шемрока убивают, а его сын, став свидетелем убийства отца, бежит из Харькова. Помогает ему слепой бандурист Иван Кочерга – в прошлом командир роты армии УНР, который получил ранение в голову и ослеп.

"Горькая жатва", 2017

Кинофильм об истории любви в разгар украинского Голодомора 1932-1933 годов, снятый канадцами украинского происхождения Джорджем Менделюком, Иеном Игнатовичем и Ричардом Бачинским. Съемки проходили в Великобритании и Украине. В картине используются композиции украинской группы "ДахаБраха". Это первая англоязычная художественная кинокартина о Голодоморе. Почти все актеры – из Великобритании и Канады.

Талантливый художник-крестьянин, потомок казацкого рода Юрий вместе со своей возлюбленной Натальей вынуждены принимать все удары и притеснения советской власти. Однако когда земляки становятся жертвами искусственного голода и сталинских репрессий, Юрий поднимает восстание против сталинского произвола, а Наталья возглавляет "бабий бунт".

"Живые", 2008

Воспоминания страшного детства, тех времен, когда у родителей забирали всю еду, села вымирали от голода, а те, кто выживал, стал "армией рабов". Теперь они взрослые, и со слезами на глазах вспоминают те времена и говорят: лучше бы они не рождались.

Истории свидетелей Голодомора объединены с записями из дневника британского журналиста Гарета Джонса. Документы, цитируемые в фильме, указывают: правительства некоторых стран знали о беде в Украине, но были равнодушны к чужой боли. Украинский голод вплетается в мировую историю – паралич экономики США, приход к власти Гитлера в Германии, война большевистского правительства с крестьянством.

"Цена правды", 2019

Исторический триллер "Цена правды" ("Гарет Джонс") польского режиссера Агнешки Холланд. Премьера картины состоится 28 ноября. Фильм рассказывает историю уэльского журналиста Гарета Джонса, который сообщил миру о Голодоморе в Советской Украине, что в 1932-1933 годах убил миллионы людей.

Главные роли в фильме о Голодоморе в Украине сыграли британские звезды Джеймс Нортон и Ванесса Кирби, которую ранее зрители увидели в боевике "Хоббс и Шоу". Кроме них в картине также сыграли: Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чала, Алина Ковальськая и другие.

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