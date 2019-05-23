Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День после Судного дня: появился трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Также появился и постер фильма – героиня Линды Хэмилтон – Сара Коннор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16
"Терминатор 6" / Фото: Collider
"Терминатор 6" /
Фото: Collider

В сети появился трейлер фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы", о котором только недавно появились подробности. Также уже есть и первый постер картины.

Смотрите видео, что  связывает Арнольда Шварценеггера с Украиной:

Первый официальный тизер-трейлер фильма "Терминатор: Темная судьба" опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.

На кадрах видео видно, как постаревшая Линда Хэмилтон спасает новую главную героиню от жидкого робота. Но смогут ли они его победить в дальнейшом? "Добро пожаловать в день после Судного дня", – говорится в описании видео.

На новом постере можно увидеть, как выглядят Линда Хэмилтон (роль Сары Коннор). Помимо Коннор в фильме также снимается Арнольд Шварценеггер,  Маккензи Дэвис, Наталья Рейес, Габриэль Луна и Диего Бонета.

"Терминатор 6" / Постер
"Терминатор 6" / Постер

Продюсером фильма выступил Джеймс Кэмерон, а режиссером – Тим Миллер, известный по "Дэдпулу". Эта картина станет продолжением фильма "Терминатор 2: Судный день". В скором времени ожидается выход первого трейлера, пишет Collider. Как ранее заявлял режиссер, действия фильма сосредоточаться на взаимоотношениях Линды и Терминатора.

Напомним, ранее появились эксклюзивные снимки из "Терминатора: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate), на которых изображены все шесть главных героев нового фильма. 

Тем же, кто любит украинские проекты, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Запасайтесь попкорном: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов в 2019 году Снова вместе: Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил Линду Хэмилтон с днем рождения
Терминатор Арнольд Шварценеггер джеймс кэмерон Линда Хэмилтон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже
Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете

Популярные статьи

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

Новости партнеров

"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Андрей Разин:
Андрей Разин: "Юру Шатунова оставили с гробом мамы на всю ночь"
Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated
Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated
Любовница: «Женя сомневался, что сын Натальи Гвоздиковой от него»
Любовница: «Женя сомневался, что сын Натальи Гвоздиковой от него»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь