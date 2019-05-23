День после Судного дня: появился трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Также появился и постер фильма – героиня Линды Хэмилтон – Сара Коннор

"Терминатор 6" / Фото: Collider

В сети появился трейлер фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы", о котором только недавно появились подробности. Также уже есть и первый постер картины.

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Первый официальный тизер-трейлер фильма "Терминатор: Темная судьба" опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.

На кадрах видео видно, как постаревшая Линда Хэмилтон спасает новую главную героиню от жидкого робота. Но смогут ли они его победить в дальнейшом? "Добро пожаловать в день после Судного дня", – говорится в описании видео.

На новом постере можно увидеть, как выглядят Линда Хэмилтон (роль Сары Коннор). Помимо Коннор в фильме также снимается Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталья Рейес, Габриэль Луна и Диего Бонета.

"Терминатор 6" / Постер

Продюсером фильма выступил Джеймс Кэмерон, а режиссером – Тим Миллер, известный по "Дэдпулу". Эта картина станет продолжением фильма "Терминатор 2: Судный день". В скором времени ожидается выход первого трейлера, пишет Collider. Как ранее заявлял режиссер, действия фильма сосредоточаться на взаимоотношениях Линды и Терминатора.

Напомним, ранее появились эксклюзивные снимки из "Терминатора: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate), на которых изображены все шесть главных героев нового фильма.

Тем же, кто любит украинские проекты, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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