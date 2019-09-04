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День рождения Бейонсе: ТОП культовых клипов талантливой певицы

Певица каждый год радует нас новыми хитами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

4 сентября американская певица Бейонсе празднует свой день рождения. Звезде эстрады исполнилось 38 лет! Супруг артистки Джей Зи заблаговременно сделал сюрприз своей возлюбленной. У этой певицы что не новый клип – то хит!

Смотрите видео о том, как Бейонсе использует фотошоп:

Предлагаем вспомнить самые яркие песни Бейонсе!

Crazy In Love ft. JAY Z, 2003

Crazy in Love заняла 118 место среди величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Irreplaceable, 2006

Irreplaceable стал самый продаваемым американским синглом 2007 года и 25-й самой успешной песней 2000-х гг., согласно Billboard Hot 100 Songs of the Decade.

Single Ladies (Put a Ring on It), 2008

Журнал Rolling Stone назвал Single Ladies лучшей песней 2008 года и поместил сингл на 50-е место в списке лучших песен 2000-х годов.

Halo, 2008

Песня получила премию "Грэмми" за лучшее женское вокальное поп-исполнение. Также сингл является обладателем премии MTV Europe Music Awards как лучшая песню года.

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Dreams, 2009

Была одной из первых песен, написанных для готовящегося альбома. Первым названием песни было Beautiful Nightmare.

THE CARTERS, 2018

Песню записала совместно со своим мужем – Джей Зи. Бейонсе и Джей Зи стали первыми артистами, снявшими подобный клип в Лувре.

Spirit, 2019

Композиция включена в альбом The Lion King: The Gift. Авторами песни Spirit стала сама Бейонсе, а также исполнители Labrinth и ILYA. Атмосферный клип содержит в себе сцены из фильма "Король Лев".

Напомним, певица Бейонсе заслужила место в портретной галерее Смитсоновского института. Так, известный портрет певицы вскоре пополнит Национальную галерею США.

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