Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День рождения Бритни Спирс: хиты, которые прославили певицу

Мы вспоминаем лучшие песни американской исполнительницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

2 декабря американская певица Бритни Спирс празднует день рождения. Звезде исполняется 38 лет. И хоть в ее жизни не все гладко и даже ходили слухи, что ее отец избил сына звезды, Бритни остается одной из любимых певиц.

Узнайте, почему Бритни Спирс просит поклонников не забывать о ней:

Мы сделали подборку любимых хитов Бринти Спирс, которые сделали ее популярной.

Baby One More Time

Песня из дебютного студийного альбома Бритни Спирс, выпущенного рекорд-лейблом Jive Records 12 января 1999 года.

Oops!...I Did It Again

Первый сингл Бритни из ее второго студийного альбома Oops!… I Did It Again. Песня была номинирована на 43-й церемонии премии "Грэмми" в категории "Лучший женский поп-вокал".

Toxic

Песня из четвертого альбома певицы. "Toxic" достигла мирового успеха, достигнув топ-5 в 15 странах и участвовала в чартах Австралии, Канады, Венгрии, Норвегии и Великобритании. В США она стала четвёртым синглом топ-10. Клип на песню был снят Джозефом Каном, он имеет сходство с Бегущий по лезвию, Зуд седьмого года и фильмами Джона Ву.

Piece of Me

Второй сингл с альбома Blackout певицы, спродюсираванный Bloodshy & Avant. Это был ответ СМИ и папарацци, преследовавших Бритни из-за её сенсационных поступков.

Womanizer

Первый сингл с шестого студийного альбома Circus Бритни Спирс. Спирс охарактеризовала композицию как "гимн женщины". Текст песни повествует о мужчине, который является бабником, при этом девушка знает о его намерениях.

Читайте также:
Больше не блондинка! Бритни Спирс сменила привычный образ

Hold It Against Me

Первый сингл поп-певицы Бритни Спирс с седьмого студийного альбома Femme Fatale . Официальная премьера на американском радио состоялась 10 января 2011 года, а уже на следующий день песня стала доступна в iTunes , где меньше чем за сутки заняла первое место.

Criminal

Четвертый и последний сингл популярной американской певицы Бритни Спирс с альбома Femme Fatale.

Slumber Party ft. Tinashe

Еще одна популярная песня Спирс. Одна из последних, которые стали хитами.

Напомним, Бритни Спирс решила сделать что-то полезное и открывает свой собственный pop-up музей под названием The Zone.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Отец Бритни Спирс лишил ее опекунства над детьми - СМИ Отец Бритни Спирс избил ее 13-летнего сына - СМИ Такие влюбленные! Бритни Спирс впервые появилась на красной дорожке с бойфрендом Бритни Спирс показала, как отдыхает с молодым бойфрендом: фото
песня певица Бритни Спирс сингл
Реклама

Новости партнеров

10 рецептов оформления стен обоями. Фото
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Не храните эти вещи в гостиной, кухне и спальне
Не храните эти вещи в гостиной, кухне и спальне
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Сегодня, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 22:18Психология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Вчера, 11:08Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 11:03Fun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

Вчера, 09:59Техно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Вчера, 08:16Шоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

29 ноябряШоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

29 ноябряFun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

29 ноябряШоу-бизнес

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

29 ноябряTravel

Жизнь в сказке: фото самых лучших маленьких городков на планете

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
Продолжаем оборудовать квартиру: Комаров засветил свое жилье
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества