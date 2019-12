День рождения Бритни Спирс: хиты, которые прославили певицу

Мы вспоминаем лучшие песни американской исполнительницы

Бритни Спирс Фото: Getty Images

2 декабря американская певица Бритни Спирс празднует день рождения. Звезде исполняется 38 лет. И хоть в ее жизни не все гладко и даже ходили слухи, что ее отец избил сына звезды, Бритни остается одной из любимых певиц.

Узнайте, почему Бритни Спирс просит поклонников не забывать о ней:

Мы сделали подборку любимых хитов Бринти Спирс, которые сделали ее популярной.

Baby One More Time

Песня из дебютного студийного альбома Бритни Спирс, выпущенного рекорд-лейблом Jive Records 12 января 1999 года.

Oops!...I Did It Again

Первый сингл Бритни из ее второго студийного альбома Oops!… I Did It Again. Песня была номинирована на 43-й церемонии премии "Грэмми" в категории "Лучший женский поп-вокал".

Toxic

Песня из четвертого альбома певицы. "Toxic" достигла мирового успеха, достигнув топ-5 в 15 странах и участвовала в чартах Австралии, Канады, Венгрии, Норвегии и Великобритании. В США она стала четвёртым синглом топ-10. Клип на песню был снят Джозефом Каном, он имеет сходство с Бегущий по лезвию, Зуд седьмого года и фильмами Джона Ву.

Piece of Me

Второй сингл с альбома Blackout певицы, спродюсираванный Bloodshy & Avant. Это был ответ СМИ и папарацци, преследовавших Бритни из-за её сенсационных поступков.

Womanizer

Первый сингл с шестого студийного альбома Circus Бритни Спирс. Спирс охарактеризовала композицию как "гимн женщины". Текст песни повествует о мужчине, который является бабником, при этом девушка знает о его намерениях.

Hold It Against Me

Первый сингл поп-певицы Бритни Спирс с седьмого студийного альбома Femme Fatale . Официальная премьера на американском радио состоялась 10 января 2011 года, а уже на следующий день песня стала доступна в iTunes , где меньше чем за сутки заняла первое место.

Criminal

Четвертый и последний сингл популярной американской певицы Бритни Спирс с альбома Femme Fatale.

Slumber Party ft. Tinashe

Еще одна популярная песня Спирс. Одна из последних, которые стали хитами.

Напомним, Бритни Спирс решила сделать что-то полезное и открывает свой собственный pop-up музей под названием The Zone.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.