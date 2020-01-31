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День рождения Джастина Тимберлейка: лучшие хиты именинника

Певцу исполняется 39 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Фото: Getty Images

В последний день января свой день рождения отмечается американский певец и актер Джастин Тимберлейк. Артисту исполняется 39 лет. Отметим, что в последнее время отношения с женой складываются не лучшим образом, но это не повод не отмечать праздник.

Мы решили вспомнить самые яркие хиты певца в своей традиционной подборке.

Cry Me A River (2002)

Ходят слухи, что трек был написан после расставания с Бритни Спирс, с которой Джастин встречался 2,5 года. Причиной разрыва с девушкой стал непростительный поступок: Спирс изменила Тимберлейку с другим мужчиной.

SexyBack (2006)

Тимберлейк признался, что перед тем, как написать песню, он только и делал, что слушал Дэвида Боуи, в том числе альбом "Diamond Dogs". Трек Rebel Rebel был прослушан порядка 15 раз подряд, прежде чем появились первые наброски SexyBack.

Mirrors, (2013)

После выпуска второго альбома в 2006 году Джастин Тимберлейк решил устроить себе перерыв, чтобы сосредоточиться на своей кинокарьере. В 2013-м певец задумал снова вернуться на верхушки музыкальных чартов и выпустил сингл Mirrors, который обещал стать очередным суперхитом.

Can't Stop the Feeling!, (2016)

Сингл стал главным саундтреком анимационного фильма "Тролли" (Trolls). Зажигательная песня моментально вернула певцу былой успех и заняла верхнюю строчку хит-парада Billboard Hot 100. Благодаря этому хиту Джастин получил премию "Грэмми", а также был номинирован на Золотой глобус и Оскар.

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Say Something, (2018)

Одним из самых последних запоминающихся хитов Тимберлейка стала песня Say Something, которую он записал при участии кантри-певца Криса Стэплтона. Эта композиция вошла в пятый (и последний на настоящий момент!) альбом Тимберлейка под названием Man of the Wood.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк получил научную степень. Поп-исполнителю присвоили почетное докторское звание в области музыки за "вклад в музыкальную индустрию и длительное глобальное влияние".

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