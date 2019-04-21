День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

21 апреля Елизавета II празднует свой день рождения

Королева Елизавета II Фото: AFP

Елизавета II. Смешные моменты

Королева Великобритании Елизавета II сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения. За долгие годы своего правления она стала центральным персонажем многих кинокартин и даже сериала! Предлагаем вспомнить самые яркие фильмы про королеву Елизавету II.

"Королева", 2006

Биографическая картина режиссера Стивена Фрирза. Сюжет фильма закручен британской королевской семьи в первые несколько дней после трагической гибели принцессы Дианы. Также в сюжете активно фигурирует премьер-министр Тони Блер, который был выбран на пост накануне гибели Дианы. Роль королевы Елизаветы II исполнила Хелен Миррен, которая удостоилась премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, а также кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль. Фильм также был номинирован на премию "Оскар" как "Лучший фильм года".

Сериал "Корона", 2016 – до сегодня

Сериал Питера Морганадля Netflix рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX век. В первом сезоне показаны ранние годы правления королевы Елизаветы II со момента ее свадьбы в 1947 году до событий 1955 года. А второй сезон начинается с Суэцкого кризиса в 1956 году и оканчивается отставкой третьего премьер-министра королевы Гарольда Макмиллана после политического скандала, известного как "Дело Профьюмо", в 1963 году и рождением последнего четвертого по счету ребенка королевы в 1964 году – принца Эдварда. Третий сезон включает восьмилетний роман принцессы Маргарет с баронетом Родди Ллевеллином. А вот в четвертом сезоне мы увидим принцессу Диану.

"Король Говорит", 2010

В этом фильме речь идет об отце Елизаветы II – короле Великобритании Георге VI. Но в картине можно увидеть и маленькую Елизавету и ее сестру. Старший брат будущего короля Эдуард VIII отрекся от престола из-за любви к разведенной американке. Георге VI не планировал быть монархом – он был слишком застенчивым и сильно заикался. Помог ему в этом логопед Лайонел Лог. В результате, 3 сентября 1939 года премьер-министр Невилл Чемберлен объявляет войну Германии. Под руководством Лога король произносит 9-минутное обращение по радио для сплочения своего народа в тяжелое время. Речь имеет колоссальный успех.

"Королевские корги", 2019

Всем известна любовь королевы Великобритании к собакам породы корги. Так вот Бен Стассен создал анимационный фильм о любимчике королевы! В центре сюжета история веселого щенка породы корги Рекс. По стечению обстоятельств пес вынужден покинуть дворец и оказаться на улицах Лондона. Рекс вынужден пройти нелегкий путь, чтобы вернуться обратно к королеве. Здесь щенок обретает новых друзей. В мультфильме присутствую интересные смешные моменты с Елизаветой II и принцем Филиппом.

Напомним, незадолго до дня рождения Елизаветы II королевский дворец объявил, что в большинстве мест она прекратит вождение авто.

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