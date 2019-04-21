День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании
21 апреля Елизавета II празднует свой день рождения
Королева Великобритании Елизавета II сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения. За долгие годы своего правления она стала центральным персонажем многих кинокартин и даже сериала! Предлагаем вспомнить самые яркие фильмы про королеву Елизавету II.
"Королева", 2006
Биографическая картина режиссера Стивена Фрирза. Сюжет фильма закручен британской королевской семьи в первые несколько дней после трагической гибели принцессы Дианы. Также в сюжете активно фигурирует премьер-министр Тони Блер, который был выбран на пост накануне гибели Дианы. Роль королевы Елизаветы II исполнила Хелен Миррен, которая удостоилась премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, а также кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль. Фильм также был номинирован на премию "Оскар" как "Лучший фильм года".
Сериал "Корона", 2016 – до сегодня
Сериал Питера Морганадля Netflix рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX век. В первом сезоне показаны ранние годы правления королевы Елизаветы II со момента ее свадьбы в 1947 году до событий 1955 года. А второй сезон начинается с Суэцкого кризиса в 1956 году и оканчивается отставкой третьего премьер-министра королевы Гарольда Макмиллана после политического скандала, известного как "Дело Профьюмо", в 1963 году и рождением последнего четвертого по счету ребенка королевы в 1964 году – принца Эдварда. Третий сезон включает восьмилетний роман принцессы Маргарет с баронетом Родди Ллевеллином. А вот в четвертом сезоне мы увидим принцессу Диану.
"Король Говорит", 2010
В этом фильме речь идет об отце Елизаветы II – короле Великобритании Георге VI. Но в картине можно увидеть и маленькую Елизавету и ее сестру. Старший брат будущего короля Эдуард VIII отрекся от престола из-за любви к разведенной американке. Георге VI не планировал быть монархом – он был слишком застенчивым и сильно заикался. Помог ему в этом логопед Лайонел Лог. В результате, 3 сентября 1939 года премьер-министр Невилл Чемберлен объявляет войну Германии. Под руководством Лога король произносит 9-минутное обращение по радио для сплочения своего народа в тяжелое время. Речь имеет колоссальный успех.
"Королевские корги", 2019
Всем известна любовь королевы Великобритании к собакам породы корги. Так вот Бен Стассен создал анимационный фильм о любимчике королевы! В центре сюжета история веселого щенка породы корги Рекс. По стечению обстоятельств пес вынужден покинуть дворец и оказаться на улицах Лондона. Рекс вынужден пройти нелегкий путь, чтобы вернуться обратно к королеве. Здесь щенок обретает новых друзей. В мультфильме присутствую интересные смешные моменты с Елизаветой II и принцем Филиппом.
Напомним, незадолго до дня рождения Елизаветы II королевский дворец объявил, что в большинстве мест она прекратит вождение авто.
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