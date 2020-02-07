День рождения Эштона Кутчера: лучшие роли короля комедий
Голливудскому актеру исполняется 42 года
7 февраля голливудский актер Эштон Кутчер, о котором недавно рассказала Деми Мур, празднует свое 42-летие. Мы запомнили его, как короля вечеринок, страстного обольстителя в известных комедиях.
Эштон Кутчер наконец признался, зачем он отрастил усы, смотрите подробности:
Предлагаем вспомнить лучшие роли Эштона Кутчера.
Мир — это то, что ты о нем думаешь. Однажды молодой человек понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него. Но вот герой осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь.
Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.
После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей "второй половины" и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое…
Очередная романтическая комедия от Гэрри Маршалла — создателя таких культовых картин, как "За бортом", "Красотка" и "Сбежавшая невеста". "День святого Валентина" структурой напоминает не менее культовую "Реальную любовь": судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного Дня — Дня всех влюбленных — Дня святого Валентина.
Никки (Эштон Кутчер) – альфонс из Лос-Анджелеса, использующий собственную внешность для того, чтобы с помощью своих новых подруг существовать той жизнью, которая доступна только самым обеспеченным слоям. Он ищет симпатичных и богатых девушек, чтобы спать с ними и жить у них за их счет. Последнее завоевание Никки — Саманта (Энн Хеч), адвокат средних лет, которая дает ему больше, чем он когда-либо имел прежде. Но он встречает великолепную официантку своего возраста по имени Хизер.
Напомним, ранее голливудский актер Эштон Кутчер дал свидетельские показания в суде по делу зверского убийства его бывшей девушки Эшли Эллерин.
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