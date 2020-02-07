День рождения Эштона Кутчера: лучшие роли короля комедий

Голливудскому актеру исполняется 42 года

Актер Эштон Кутчер Фото: Getty Images

7 февраля голливудский актер Эштон Кутчер, о котором недавно рассказала Деми Мур, празднует свое 42-летие. Мы запомнили его, как короля вечеринок, страстного обольстителя в известных комедиях.

Эштон Кутчер наконец признался, зачем он отрастил усы, смотрите подробности:

Предлагаем вспомнить лучшие роли Эштона Кутчера.

Мир — это то, что ты о нем думаешь. Однажды молодой человек понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него. Но вот герой осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь.

"Больше чем секс", (2011)

Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.

"Однажды в Вегасе", (2008)

После ночи кутежа в Городе Грехов двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей "второй половины" и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое…

"День святого Валентина", (2010)

Очередная романтическая комедия от Гэрри Маршалла — создателя таких культовых картин, как "За бортом", "Красотка" и "Сбежавшая невеста". "День святого Валентина" структурой напоминает не менее культовую "Реальную любовь": судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного Дня — Дня всех влюбленных — Дня святого Валентина.

Никки (Эштон Кутчер) – альфонс из Лос-Анджелеса, использующий собственную внешность для того, чтобы с помощью своих новых подруг существовать той жизнью, которая доступна только самым обеспеченным слоям. Он ищет симпатичных и богатых девушек, чтобы спать с ними и жить у них за их счет. Последнее завоевание Никки — Саманта (Энн Хеч), адвокат средних лет, которая дает ему больше, чем он когда-либо имел прежде. Но он встречает великолепную официантку своего возраста по имени Хизер.

Напомним, ранее голливудский актер Эштон Кутчер дал свидетельские показания в суде по делу зверского убийства его бывшей девушки Эшли Эллерин.

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