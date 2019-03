Лине Костенко – 89! Вспоминаем стихи несокрушимой поэтессы

Первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году

В Украине 19 марта свой день рождения празднует украинская писательница Лина Костенко. Женщине исполняется 89 лет.

Свой первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году. Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур", а также первый прозаический роман "Записки сумасшедшего", который она написала в 2010 году.

В честь дня рождения великой поэтессы Сегодня.Lifestyle сделали подборку лучших видео, на которых известные украинцы исполняют ее стихи.

Лина Костенко "Крила" (Читает Богдан Ступка)

Белорусская панк-рок-группа "Brutto" записала песню на стих "Вечірнє сонце"

Сестры Тельнюк и актриса Лилия Вовкун – "Мені снилась бабуся… "

Татьяна Кулька – "Послухаю цей дощ"

Виктор Корженевский "Напитись голосу твого"

Напомним, ранее в галерее искусств "Лавра" был презентован мультимедийный художественный проект "Life must go on". Проект объединил в себе живопись, цифровое искусство, поэзию и музыку. Зрителям показали мультимедийное шоу, созданное на основе поэзии Лины Костенко.

